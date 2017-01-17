Наприкінці 2016 року Національний Олімпійський комітет визначив кращі мас-медіа в олімпійському русі. Серед журналістів – представники полтавського телеканалу “Лтава”. Так, у номінації “Дебют у спортивній журналістиці” кращим став завідувач сектора спортивних програм Ігор Ізотов. Його матеріали про важку атлетику, великий теніс, футбол, боротьбу сприяли висвітленню позитивних новин та аналізу проблемних питань вітчизняного спорту. Ігор Ізотов став ініціатором організації першої прямої трансляції чемпіонату з веслування на байдарках і каное.

У номінації “За висвітлення ролі жінок у спорті” кращою стала журналістка “Лтави” Юлія Логвиненко – за цикл програм “Полтавщина спортивна”.

Іван ПЕТРЕНКО

Журналіст