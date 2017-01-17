Старт 2017 року для одного із найпотужніших машинобудівних підприємств області – ПАТ “Кредмаш” – був доволі вдалим і оптимістичним. За словами голови наглядової ради – президента ПАТ “Кредмаш” Миколи Данилейка, в грудні 2016 року підприємство увійшло в повноцінний робочий режим – на заводі знову п’ятиденка і вже відчувається гостра нестача робочих рук.

– Рік, що минув, для українського машинобудування, в тім числі й для нашого підприємства, був надзвичайно складним, але зрештою завершили його на позитивній ноті. Одним із прогресивних кроків на шляху до оздоровлення вітчизняного промислового комплексу стало створення при Прем’єр-міністрі України Володимирові Гройсмані робочої групи, завдання якої – вивести вітчизняну промисловість, у тім числі й машинобудування, з кризи. Кременчук у ній представляє голова спостережної ради ПАТ “КВБЗ” Володимир Приходько. Тепер у нас, машинобудівників, з’явилася можливість подавати пропозиції щодо спрощення процедури тендерних закупівель й інших проблемних питань розвитку не через Верховну Раду України, а безпосередньо Прем’єр-міністру, – зазначає Микола Данилейко. – Тож нарешті нас почули, триває діалог між владою й виробниками. Наскільки він буде конструктивним – побачимо найближчим часом. Щодо перспективи роботи нашого підприємства, то скажу таке: якби ми отримали те робоче завантаження, що маємо на сьогоднішній день, у вересні–листопаді, тобто трохи раніше, нам би вдалося виконати річний план. А так товарної продукції ми виготовили 97,7 відсотка від кількості запланованих обсягів, реалізація склала 96,3 відсотка. В цілому 2016 рік ми завершили задовільно. Найголовніше – ми вже маємо достатньо замовлень на перший квартал нового року, портфель замовлень повністю сформований. Тож тепер працюємо на перспективу й сподіваємося на вдале продовження року.

Кременчуцький завод дорожніх машин – підприємство, робота якого традиційно була спрямована на зовнішній ринок. Але, за словами Миколи Данилейка, у 2016 році відбулося суттєве переформатування робочої стратегії за рахунок значного зростання внутрішнього попиту на пріоритетну продукцію:

– Так, протягом 2016 року ми відвантажили 32 асфальтозмішувачі різних моделей. Із них 21 установка реалізована на внутрішньому ринку. І це при тому, що максимальний річний показник реалізації наших асфальтозмішувачів українському споживачеві складав 10 одиниць. Такий попит на нашу продукцію красномовно свідчить про те, що в Україні нарешті почали виділяти реальні гроші на ремонт і будівництво автодоріг, і це не може не тішити.

Найбільше асфальтозмішувачів “Кредмаш” відвантажив у західні регіони України, агрегати підприємства працюватимуть також в Одеській, Чернігівській, Сумській областях. Асфальтний завод виробництва Кременчуцького заводу дорожніх машин обслуговує ремонт кременчуцької ділянки автошляху Полтава – Олександрія, а ще одна установка – КДМ-206 виробничою потужністю 80 тонн суміші на годину – незабаром працюватиме поблизу Полтави.

До того ж ПАТ “Кредмаш” готується до участі в тендері на постачання установки КДМ-208 потужністю 80 т/год для ремонту доріг Кременчука, а також прилеглих до Кременчуцького районів Полтавської і Кіровоградської областей.

У 2016 році значно підвищився попит на якісну колісну техніку, навісне снігозбиральне обладнання, розкидачі піску виробництва ПАТ “Кредмаш”. За допомогою цих механізмів комунальники Полтави, Кременчука, Дніпра, Рівного, багатьох інших міст України тепер мають змогу ефективно боротися із зимовою негодою й підтримувати благоустрій на вулицях у теплі пори року.

Одне із пріоритетних завдань діяльності ПАТ “Кредмаш” протягом 2017-го – розширення через власну дилерську мережу сітки замовлень в країнах СНД, а також зміцнення позицій на ринках Румунії, Болгарії.

– Уже є певні напрацювання в прибалтійському регіоні, де ми пропонуємо широку лінійку нашої продукції, у тому числі й сертифіковану за нормами ЄС асфальтозмішувальну установку КДМ-206, – повідомив голова наглядової ради – президент ПАТ “Кредмаш” Микола Данилейко. – У планах – сертифікація всіх моделей асфальтозмішувачів відповідно до європейських регламентів. Паралельно триває робота над розширенням модельної лінійки. Так, цього року плануємо змонтувати і випробувати асфальтозмішувач КДМ-205 виробничою потужністю 200 тонн суміші на годину, адже деякі потенційні замовники виявляють інтерес до цієї установки.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”