Нещодавно керівництво ПАТ “Укрзалізниця” прийняло рішення подовжити маршрут поїзда категорії Інтерсіті+ сполученням “Київ – Львів” до польського Пшемисля. Голова правління української залізничної компанії Войцех Балчун підтвердив цю інформацію.

В середині грудня відбулася тестова поїздка зі Львова до Пшемисля. Про це повідомив головний конструктор пасажирського моторвагонного рухомого складу ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” Олексій Гречкін. Пробна поїздка міжрегіонального двосистемного швидкісного електропоїзда ЕКр 1 “Тарпан”, сконструйованого й зібраного на КВБЗ, була організована під час планового переналаштування потяга у Львові між рейсами, повідомляє прес-служба ПАТ. У складі бригади, що брала участь у тестовому пробігу, були спеціалісти Української залізничної швидкісної компанії. Крюківський вагонзавод представляв інженер-конструктор Андрій Колотій.

В результаті пробного пробігу “Тарпан” успішно здолав визначений маршрут і прибув на станцію Пшемисль (Польща), довівши, що поїзди українського виробництва можуть використовуватися на європейських залізничних шляхах.

Повернувшись у Львів, “Тарпан” прийняв пасажирів і вирушив у запланований рейс на Київ. Представник польської залізничної групи Linia 102 Кароль Гайджик на своїй сторінці у “Фейсбуці” написав про приїзд українського поїзда в Пшемисль: “Незважаючи на ожеледицю й температуру –8°С, воно того було варте – дочекатися залізничного дива “Тарпан”.

Будемо сподіватися, що незабаром поїзди українського виробництва займуть гідне місце на європейських залізничних лініях.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”