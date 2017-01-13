130 учнів шкіл Решетилівського району нещодавно побували на екскурсії в Києві. Діти оглянули головну ялинку країни, відвідали музеї, досвідчені екскурсоводи розповіли їм про історію нашої столиці. Поїздка була організована коштом голови обласної ради Олександра Біленького.

Родзинкою екскурсії стали відвідини фабрики ялинкових прикрас у містечку Клавдієво-Тарасове Бородянського району на Київщині. На “казковому виробництві” учні ознайомились із процесом виготовлення унікальних скляних іграшок і навіть взяли участь у їх створенні. Під керівництвом художниці Анни Кузьмич діти розмальовували іграшки-кульки, які потім їм подарували на згадку про подорож.

– Мене вразив музей іграшки на фабриці. Це справжня краса, особливо оформлення золотої і срібної кімнат. Придбала багато подарунків для своєї родини, щоб і з ними поділитись своїм чудовим настроєм від казкової подорожі, – розповідає учениця Пащенківського НВК Оксана Зубко.

– Минулого року учні шкіл мого виборчого округу їздили на ознайомчу екскурсію до Полтави, де відвідали вистави лялькового театру, – розповів ініціатор поїздки Олександр Біленький. – Тепер ми вирішили подарувати школярам поїздку до Києва, познайомити їх із історією одного з найдавніших міст Європи. А щоб додати подорожі казкового настрою, виникла ідея показати учням процес виготовлення справжньої скляної ялинкової прикраси. Це вдалося, діти отримали прекрасні новорічні враження.

Микола ПЕТРЕНКО

Журналіст