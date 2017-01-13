Уперше паралімпійці Полтавщини вийшли на міжнародну арену в 2004 році на літні Паралімпійські ігри в Афінах, коли два спортсмени вибороли дві медалі. У 2008-му в Пекіні 4 нагороди здобув єдиний представник області – Дмитро Виноградець. Через чотири роки шестеро полтавських спортсменів привезли з Лондона 11 відзнак. Торік у бразильському Ріо-де-Жанейро Полтавщину представляли 12 атлетів, які завоювали 22 медалі, з них 5 – золоті. Такого успіху досі не було в історії паралімпійського спорту краю. Про це розповів начальник Полтавського регіонального центру “Інваспорт” Олександр Верещака на зустрічі олімпійців, паралімпійців, їхніх тренерів, кандидатів на участь в Дефлімпійських іграх 2017 року з керівництвом області, що пройшла в облдержадміністрації у дні Різдвяних свят.

– Хочу запевнити спортсменів і тренерів, що ми будемо й надалі підвищувати рівень спорту на Полтавщині та в Україні, – наголосив він.

На ХХХІ Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро в 2016 році члени збірної України змагалися в 27 видах спорту. Ця Олімпіада стала визначною для Полтавської області, яка вперше за роки незалежності делегувала на найпрестижніші старти п’ятьох спортсменів. Веслувальник Дмитро Янчук виборов бронзову медаль.

Успішні виступи спортсменів, здобуття олімпійських ліцензій – результат наполегливої і плідної праці атлетів, тренерів, органів влади, відзначалося на зібранні.

– Ваші здобутки і перемоги – складова загальних перемог всієї України, – звернувся до олімпійців голова ОДА Валерій Головко. – Певною мірою порівнюємо вас із тими героями, які сьогодні захищають на сході незалежність нашої держави. Завдання влади – зробити максимально комфортними й продуктивними ваші тренування, вашу роботу. Ми докладемо максимум зусиль, щоб ви відчули підтримку і ваші здобутки були ще більшими. Олімпійський рух має серйозну перспективу в Україні, і приємно, що Полтавщина займає в цьому русі достойне повноцінне місце.

Заслужений тренер України Галина Бойко передала Державний прапор, який супроводжував наших олімпійців у Ріо-де-Жанейро, спортсменам-кандидатам на участь у Дефлімпійських іграх 2017 року.

Валерій Головко, заступник голови ОДА Роман Товстий, заступник голови облради Анатолій Ханко, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Буцький вручили відзнаки групі спортсменів і тренерів, зокрема посвідчення заслужених майстрів спорту України – Євгенію Богодайку та Ярославу Денисенку, майстра спорту міжнародного класу – Сергію Ємельянову.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”