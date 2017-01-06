Що означає піввіковий ювілей? 50 років для історії – це лише мить. Для людини – пора зрілості. А для підприємства? Безперечно, це пора підбиття підсумків і визначення перспектив. Наприкінці грудня 2016-го флагман вітчизняного цукроваріння – ВП “Яреськівський цукрозавод” ТОВ “Агрофірма “Імені Довженка” агропромхолдингу “Астарта-Київ” – відзначив піввіковий ювілей. Привітати дружний, високопрофесійний колектив цього підприємства прибули численні гості: колеги, керівники району, Шишацької громади, агропромислової галузі області. Та, безумовно, чи не найочікуванішим і найбажанішим гостем був генеральний директор агропромхолдингу “Астарта-Київ” Віктор Іванчик.

Перед початком урочистих заходів з нагоди ювілею Яреськівського цукрозаводу відбулася прес-конференція, яку дали генеральний директор агропромхолдингу “Астарта-Київ” Віктор Іванчик, генеральний директор ТОВ “Агрофірма “Імені Довженка”, заслужений працівник сільського господарства України, депутат обласної ради Віктор Скочко та директор ВП “Яреськівський цукрозавод” Володимир Лаврик.

– 50 років виробничої діяльності заводу без жодної зупинки – це визначна дата і для людей, і для підприємства. Символічно, що 25 років історії заводу минуло в радянські часи й 25 – при незалежній Україні. Завод будували наші батьки й діди в ті роки, коли відновлювався економічний потенціал країни, відновлювалися сільське господарство й переробна промисловість, – зазначив Віктор Іванчик.

Він згадав колишнього визначного керівника області Федора Трохимовича Моргуна, який багато зробив і для Яреськівського цукрозаводу, і для Полтавщини, для того, щоб вона стала одним із найрозвиненіших регіонів України. Значним є внесок у розвиток бурякоцукрової галузі й колишнього директора асоціації “Полтавацукор” Євгена Михайловича Золотарьова. Ці керівники відійшли у Вічність, але світла пам’ять про них житиме.

Варто зазначити, що у нинішньому сезоні зі 192 українських цукрозаводів працювало лише 42. Водночас Яреськівський цукрозавод за

50-річну історію не зупиняв виробничу діяльність жодного разу. Бували різні сезони, вдалі й невдалі, проблемні, коли не вистачало сировини для переробки, але завод працював усі ці роки. За підрахунками спеціалістів-аналітиків підприємства, упродовж 50 років завод виробив близько 2 мільйонів тонн цукру. Свого часу переробляв він і цукор-сирець. До речі, в 2016-му в Україні загалом вироблено трохи більше 2 мільйонів тонн цукру.

– Згадуючи 17-річну історію, відколи Яреськівський цукрозавод ввійшов до складу агропромхолдингу “Астарта-Київ”, слід пам’ятати, що це був перший цукрозавод, з котрого розпочалася “солодка” історія компанії, яка сьогодні є лідером цукрової галузі України. Адже ми кілька років поспіль виробляємо близько 25 відсотків українського цукру, що в минулому 2016 році, наприклад, склало 510 тисяч тонн, – констатував Віктор Іванчик.

– Саме на цьому заводі 35 років тому, після служби в армії, я розпочав свою трудову діяльність. Тодішній директор Яреськівського цукрозаводу, прекрасний менеджер, за керівництва якого підприємство було лідером своєї галузі, Юрій Павлович Каленюк прийняв мене на роботу слюсарем четвертого розряду продуктового цеху, – розповів Віктор Скочко. – При підтримці хороших наставників я пройшов тут добру школу слюсарної справи. Доля розпорядилася так, що я зустрів великого аграрія, яреськівчанина Михайла Григоровича Сукача, який на той час працював головою колгоспу “Гоголеве”. Я перейшов працювати бригадиром комплексної бригади, згодом майже 10 років очолюю це сільгосппідприємство… Кожен із нас планує своє життя. Я не очікував, що знову повернуся в Яреськи, але вдячний долі за все, що склалося…

Віктор Скочко згадав, як, будучи керівником сільгоспформування, приїхав до директора цукрозаводу Олексія Мотченка з пропозицією створити спільне підприємство, оскільки заводу потрібна була сировина. Олексія Петровича довго вмовляти не довелося. Він розумів проблеми й бачив перспективи, бо завод тоді переробляв 100–120 тисяч тонн буряків за сезон і перебував на межі виживання. Тут, у Яреськах, і перетнулися шляхи керівників агропромхолдингу, агроформування й цукрозаводу…

– Завдяки нашим спільним з Віктором Петровичем Іванчиком зусиллям та Указу тодішнього Президента України Леоніда Кучми щодо реформування сільськогосподарських підприємств ми створили нове сучасне підприємство, яким сьогодні є Яреськівський цукрозавод, – наголосив Віктор Скочко. – Загалом ми прогнозували скромніші досягнення. Планували отримати по 500 центнерів цукрових буряків з гектара, а маємо по 644 центнери високоякісної цукросировини, що в підсумку забезпечує вихід 9,3 тонни цукру з гектара. До таких результатів ми йшли довгих 17 років спільної наполегливої праці. Це консолідований результат роботи всієї нашої команди, який залежав від підвезення гібридів буряка, обробітку ґрунту, сівби, логістики перевезень, зберігання, виробництва білого золота. Відтак настрій нині маємо святковий, який підтверджує правильність обраного шляху й налаштовує на подальші досягнення й перемоги.

Директор ВП “Яреськівський цукрозавод” Володимир Лаврик доповів, що на підприємстві завершено соковидобування, а значить, практично завершено переробку цукрових буряків сезону 2016 року.

– Коли працівники заводу посміхаються, мене наповнює потужна енергія радості, якою я хочу поділитися з усіма. Ми переробили 470 тисяч тонн цукрових буряків і виробили майже 70 тисяч тонн цукру. В кожен кришталик цього цукру вкладена душа працівників нашого колективу, – зазначив керівник цукрозаводу.

Учасники прес-конференції наголошували, що протягом останніх 10 років у модернізацію та енергоефективність Яреськівського цукрозаводу агропромхолдингом “Астарта-Київ” вкладено значні кошти – близько 40 мільйонів доларів США. Якщо 20 років тому для переробки

1 тонни буряків витрачалося 50 кубів природного газу, то зараз – 28. Це одне з найенергоефективніших підприємств цукрової галузі України. Для підвищення рентабельності виробництва планується скоротити сезон переробки буряків до 90–100 діб. Водночас оптимальним показником обсягів переробки солодких коренів залишатиметься 500 тисяч тонн, а виробництва цукру – 10 тонн з гектара. У пріоритеті – якість цукру, і саме в її підвищення інвестуватимуться суттєві кошти. Адже якщо в 2016 році Україна загалом експортувала близько 400 тисяч тонн, з них виробленого підприємствами агропромхолдингу “Астарта-Київ” – близько 180 тисяч тонн. А значить, ця продукція конкурентоспроможна на світових ринках. У планах АПХ “Астарта-Київ” – збільшення площ цукрових буряків під крапельним зрошенням, запуск нових цукрозаводів. А ще агропромхолдинг допомагатиме розвивати фермерські господарства фінансуючи, кредитуючи, надаючи їм товарні кредити, а відтак – і можливості для розвитку.

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Урочистості з нагоди 50-річчя підприємства, які відбувалися в Будинку культури Яреськівського цукрозаводу, відкрив народний аматорський хор “Явір” Шишацького селищного будинку культури. І полилася переповненим святковим залом щира й задушевна українська пісня про рідну землю, широкеє поле, високі врожаї і духмяний хліб. А ще – про мирне небо й козацькую волю, працьовиті руки сільських трударів…

Генеральний директор агропромхолдингу “Астарта-Київ” Віктор Іванчик урочисто передав директору ВП “Яреськівський цукрозавод” ТОВ “Агрофірма “Імені Довженка” Володимиру Лаврику символ компанії – ріг достатку (з цукром) із зображенням богині Астарти та побажав, щоб цей символ був надійним оберегом для цукрозаводу й давав наснагу на вирощування високих урожаїв цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур, а ще – допомагав у вирішенні найважливіших справ.

– Для нас цей завод дуже важливий, бо історія цукровиробництва компанії “Астарта” розпочалася саме з Яреськівського цукрозаводу, з 50-річного ювілею тодішнього директора підприємства Олексія Петровича Мотченка. Вже тоді, познайомившись із колективом заводу, я зрозумів, що з такими людьми можна працювати. Й тоді, у лютому 1999 року, ухвалив рішення стати партнером і акціонером заводу. Відтоді й понині продовжується наша тісна співпраця, – зазначив Віктор Іванчик. – Це важливі роки для заводу, важливі роки для компанії. Цьогорічні виробничі показники роботи підприємства доводять, що Яреськівський цукрозавод достойно несе звання лідера цукрової галузі нашої держави. І це ще один привід для радості, для святкування. Це дає нам можливість із оптимізмом дивитися в майбутнє.

На жаль, нині ми переживаємо складні часи, коли Україна продовжує виборювати свою незалежність. Чимало наших працівників і пайовиків, наших партнерів сьогодні боронять нашу Вітчизну на її східних рубежах. І саме на таких людях, на їхньому патріотизмі тримається Україна, тримаються наші компанії, наші села й громади. Тож ми маємо зробити для цих людей усе від нас залежне, щоб вони в усьому відчували нашу підтримку.

Варто зазначити, що в АПХ “Астарта-Київ” працює 8 цукрозаводів, холдинг є лідером вітчизняної цукрової галузі. Вагомими є й інші результати сільськогосподарської діяльності. Торік, скажімо, загалом зібрано близько 900 тисяч тонн зернових культур, а врожайність кукурудзи склала 100 центнерів з гектара. Агроформуваннями холдингу надоєно майже 105 тисяч тонн молока, вироблено приблизно 15 мільйонів кубів біогазу. Надої на фуражну корову склали майже 8 тисяч кілограмів, а в планах – надоїти по 12 тисяч кілограмів молока. І віриться, що невдовзі це буде зроблено, бо є команда, є мета і є бажання творити Україну.

– Для мене 50-річчя Яреськівського цукрозаводу – це моє особисте свято, бо це свято моєї трудової діяльності і перший запис у моїй трудовій книжці. Я низько вклоняюся цьому потужному дружному трудовому колективу, моїм наставникам, слюсарям Костянтину Яковичу Коваленку й Івану Миколайовичу Кальнобродському, які були моїми вчителями у цій справі. На слюсарях тримається цей завод і все працює завдяки їм, – зазначив Віктор Скочко.

Він також згадав історію започаткування співпраці агроформування, цукрозаводу й агропромхолдингу, історію пошуку, порозуміння й становлення спільного нині підприємства.

– Наші досягнення – це і є консолідований результат важкої спільної праці агрономічної та інженерної служб, логістів і технологів. 9,3 тонни цукру з гектара – це рекорд і для “Астарти…”, і для України, – констатував Віктор Скочко. – Мені легко працювати з керівниками й спеціалістами виробничих підрозділів агрофірми імені Довженка, з дирекцією і працівниками цукрозаводу. В нас одна доля і спільна мета. Тому я впевнений, що нинішні успіхи ми примножимо. Ми здолаємо й рубіж у 10 тонн цукру з гектара і будемо успішними.

Зі словами вітання та найкращими побажаннями до учасників урочистостей звернулися голова Шишацької райдержадміністрації Віктор Іваненко, директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Сергій Фролов, заступник голови Шишацької районної ради Володимир Чмир, селищний голова Шишацької об’єднаної територіальної громади Олександр Тутка.

Сергій Фролов передав вітання від голови ОДА Валерія Головка, побажав заводчанам, щоб зростали обсяги виробництва, впроваджувалися новітні технології, підвищувалася зарплата працюючих.

Про реалізацію численних соціальних програм за участю підприємств агропромхолдингу “Астарта-Київ” ішлося у виступах керівників району, селища. Вони дякували за співпрацю, висловлювали надію на подальше співробітництво й бажали всіляких гараздів ювілярам. Запросили до слова організатори святкувань і колишніх директорів Яреськівського цукрозаводу Олексія Мотченка, В’ячеслава Білаша, нинішнього – Володимира Лаврика, який подякував своїм попередникам за збереження підприємства у важкі часи. Колишні очільники підприємства розповіли про історію Яреськівського цукрозаводу.

За сумлінну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у розвиток підприємства групі працівників та ветеранів Яреськівського цукрозаводу було вручено почесні відзнаки, підкріплені грошовими нагородами. Бурхливими оплесками зустріли учасники урочистостей трудові династії Яреськівського цукрозаводу: 57 років загального трудового стажу має сім’я Рудів, 124 – Срібних, 133 роки – Купавцевих.

Зустрічі з колегами, численні дружні вітання, нагороди, квіти, щирі посмішки й приємна музика – усе це створювало святкову атмосферу, а підсолодив настрій учасників урочистостей величезний і смачний ювілейний торт, який скуштували всі бажаючі.

Майстри сцени – шоу-дует “Віва” та народна артистка України Наталія Бучинська – подарували майстрам цукрової галузі змістовну, яскраву концертну програму.

Людмила Даценко,

Микола БЕЗНОС (фото).