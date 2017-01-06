Завідомо неправдивий виклик аварійної або невідкладних служб (пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги) карається штрафом – у цьому мав нагоду переконатися нетверезий мешканець Полтави.

Як повідомили у прес-центрі департаменту охорони здоров’я ОДА, нещодавно на телефон “103” станції екстреної медичної допомоги №1 Полтави надійшов виклик із приводу підвищеного артеріального тиску в пацієнта. Лікарська бригада прибула на виклик вчасно. Як виявилося, моменту прибуття медиків “пацієнт” очікував у салоні власного автомобіля – слухав музику і жодних скарг на погане самопочуття не мав. Більше того, морально почувався чудово, дошкуляла йому лише одна проблема – самотужки дістатися до власного помешкання на 4-му поверсі не міг через сильне алкогольне сп’яніння. Для того, за його словами, і викликав бригаду невідкладної допомоги. На пропозицію “пацієнта” відвести його додому, а ще краще – віднести (“…у вас же носилки є!”), медики не пристали, тому чоловік неабияк розсердився. Зелений змій із глибин його душі вирвався назовні настільки агресивно, що диспетчеру екстреної медичної допомоги довелося викликати наряд поліції.

Підніматися на четвертий поверх громадянину довелося-таки самотужки, та ще й у супроводі правоохоронців. Чоловіка оглянули і встановили справедливий діагноз: “алкогольне сп’яніння”. Воно, як відомо, не лікується – лікування зазвичай потребує хіба що похмілля, та й то переважно розсолом – без виклику лікаря. Тому поліцейські відповідно до законодавства виписали постанову про завідомо неправдивий виклик швидкої, що карається штрафом.

Тобто за супровід на свій 4-й поверх чоловік розрахується із власної кишені. Хоча варто було б заплатити ще й за те, що увесь час, доки “стомленого життям” чоловіка намагалися вгамувати бригада медиків та наряд поліції, комусь, напевне, справді була потрібна термінова допомога – і лікарів, і правоохоронців. Але законом поки що така компенсація не передбачена. На жаль.

Тож медики вкотре закликають утримуватися від хибних та непрофільних викликів. Це дозволить вчасно прибувати на справді важливі та невідкладні випадки, щоб рятувати життя і здоров’я людей.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”