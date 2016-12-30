У святковому холі Полтавського академічного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя водить хороводи малеча, сяють сотнями ліхтариків чарівні олені, а ця дітвора перед нашим фотооб’єктивом одне за одним слово в слово, як шматочок молитви, повторюють своє найщиріше новорічне побажання: “Щоб у нас вдома перестали стріляти”. Таке біля ялинки з дитячих уст почула вперше за увесь свій життєвий досвід і журналістський стаж.

Кажуть, що те ж саме попросять вони новорічної ночі у Діда Мороза: “Щоб не було війни”. Цього вони найбільше хочуть для себе, цього бажають усім – серйозно, по-дорослому. Не ляльку, не планшет чи телефон.

Таня приїхала на Полтавщину з Луганська, Стас – мешканець Гадяча, Сніжана до війни жила у місті Ровеньки на Луганщині, ще двоє дівчаток – із Горлівки. Поряд із недитячими бажаннями маленьких тимчасово переміщених донеччан та луганчан наші дорослі негаразди одразу втрачають вагу, стають мізерними і дріб’язковими.

…Яскрава й весела головна ялинка Полтавщини засяяла в приміщенні театру. Розважали гостей лисичка Аліса та мишенятка Круть і Верть, символ року Вогняний Півень з Курочкою, купа веселих Курчат та інші костюмовані персонажі. До червоних долонь плескали глядачі триповерховим пірамідам юних акробатів у гуцульському вбранні та дзвінким колядкам, стрибали в мішках, бігали наввипередки, кидалися сніжками, отримували яскраві подарунки. “У лісі, в лісі темному, де ходить хитрий лис”, – виводили багатоголосим хороводом разом із Дідом Морозом та Снігуронькою.

Зі сцени театру гостей із усіх куточків області привітав голова обласної державної адміністрації Валерій Головко. Він поділився своїм відчуттям: наступний 2017-й рік точно буде кращим за 2016-й. Усім побажав здоров’я, гарних оцінок у школі й стати гордістю своїх родин, своєї країни. І найголовнішого – того, чого просять у Діда Мороза Таня з Луганська й Сніжана з міста Ровеньки, – миру.

А потім розпочалася цікава, наповнена музикою і яскравими декораціями казка “12 місяців”.

Майже тисяча дітей, що потребують особливої уваги та підтримки, отримали такий подарунок від організаторів свята – обласної влади. Серед них – вихованці інтернатних закладів, діти, чиї батьки загинули під час виконання службових обов’язків, із багатодітних та малозабезпечених родин, сімей, тимчасово переміщених із окупованих територій та зони АТО.

Головний спеціаліст відділу молоді та спорту Гадяцької міської ради Руслан Кузьменко розповів, що перші переселенці у цьому місті з’явилися з початком військових дій на Донбасі. Сьогодні в гетьманській столиці таких сімей дуже багато. Вся малеча відвідує дитсадочки, школярі – загальноосвітні школи…

Додому юні учасники святкового дійства повезли гостинці й подарунки. І їм услід дуже-дуже побажалося, щоб дорослі по обидва боки лінії розмежування захотіли миру так сильно, як діти на цьому святі. Щоб в Україні Схід і Захід, Донбас і Карпати об’єдналися нарешті так міцно й дружно, як оцей хоровод навколо ялинки. Бо істина таки й справді говорить саме дитячими вустами.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”