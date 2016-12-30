У Глобинський районний будинок культури з’їхалися представники понад двохтисячного колективу ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” агропромхолдингу “Астарта-Київ”. Відзначали “Свято врожаю 2016 року”. Як годиться – великою трудовою родиною.

У залі зібралися співробітники дев’яти виробничих підрозділів, а також фахівці біоенергетичного комплексу, цукрового заводу, елеваторного господарства, головного офісу агрофірми.

Генеральний директор ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” Юрій Мацак подякував усім працівникам господарства за щоденну копітку роботу. Юрій Іванович підбив підсумки роботи ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” упродовж 2016-го. Він зокрема зазначив, що середня врожайність озимої пшениці на полях господарства – 62 центнери з гектара. Найкраще вродила озимка в агрофірмі “Троїцька” – 68 ц/га. Кожен гектар посіву кукурудзи дав у середньому 82 ц/га. Найбільшу врожайність цієї культури отримали в агрофірмі “Степове” – 104 ц/га. Середній збір сої по господарству – 23 ц/га. Найвищий показник – у агрофірмі “Лан-2007” – 28 ц/га. Середня урожайність соняшнику цього року становила 23 центнери з гектара. Найбільша ж була в агрофірмі “Гриньки” – 25 ц/га, як і цукрового буряку – 675 ц/га. У середньому врожай основної профілюючої культури – солодких коренів – збирали по 570 ц/га.

Важливою галуззю виробництва ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” є тваринництво. Надій молока на фуражну корову цьогоріч становить 6360 кілограмів. Валове виробництво молока склало 8130 тонн. Найкращі показники по валовому надою на одну фуражну корову отримали агрофірма “Троїцька” – 6690 кілограмів й агрофірма “Степове” – 6450 кілограмів.

Юрій Мацак підкреслив, що 20 грудня вдало завершили сезон працівники ТОВ “Глобинський цукровий завод”. Якісно проведені капітальний і поточний ремонти допомогли цукроварам одержати вагомі результати. Виробництво тривало 95 діб. У підсумку перероблено 553 тисячі тонн сировини, із них 350 тисяч тонн – власної і 203 тисячі тонн – давальницької. Вироблено цукру близько 78 тисяч тонн, з яких 96 відсотків – продукція першої категорії.

– Уперше в історії заводу цукор відвантажували за кордон – до Туреччини, Лівану, Сомалі, Шрі-Ланки, Великої Британії, Албанії, – наголосив Юрій Мацак.

За його словами, велику роль у роботі глобинського кластера відіграє ТОВ “Глобинський біоенергетичний комплекс”. За 2016 рік на ньому перероблено 170 тисяч тонн жому. Вироблено 14 мільйонів кубометрів біогазу, що еквівалентно 2,5 мільйона кубометрів природного газу.

Юрій Мацак не оминув увагою й цьогорічних інновацій у господарюванні, розповівши про особливості пілотного проекту вирощування цукрових буряків на крапельному поливі. Застосувавши таку технологію, аграрії отримали прибавку врожаю майже 200 центнерів із гектара.

– У своїх щоденних клопотах ми не обмежуємося тільки агробізнесом. Наші соціальні інвестиції направлені на життєво чутливі напрямки кожного населеного пункту. За рік на соціальну підтримку територій, де господарюємо (підприємство орендує близько 30 тисяч гектарів землі у 24 сільських радах. – Ред.), спрямували понад три мільйони гривень.

Завдяки відданій і наполегливій праці, терпінню, мудрості, професіоналізму наша велика дружна родина ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” по праву є однією з найкращих в агропромхолдингу “Астарта-Київ”. Зичу вам міцного здоров’я, щастя, миру, добра, достатку та сімейного затишку, – звернувся до колег Юрій Мацак.

– Маю доручення від генерального директора агропромхолдингу “Астарта-Київ” Віктора Іванчика передати вам найсердечнішу подяку за сумлінну працю, за те, що виростили прекрасний урожай, – зазначив у вітальному слові старший радник генерального директора агропромхолдингу “Астарта-Київ” Богдан Будзан. – Цьогоріч “Астарта” вийшла на найвищий щабель свого розвитку. Нині в неї – зоряний час. Ми не тільки досягли досить високих економічних, фінансових результатів, а й впровадили низку новітніх технологій, підходів до управління процесами та одержали потужного акціонера з Канади. Із 2016-го за вашою участю із врахуванням пропозицій, ідей створена і впроваджується нова стратегія “Астарти” до 2020 року, яка передбачає майже вдвічі збільшити дохід, вийти на мільярд гривень. Це дуже серйозна робота для всього багатотисячного колективу компанії.

ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” визнана кращою агрофірмою 2016 року в галузі тваринництва. Цю нагороду генерального директора агропромхолдингу “Астарта-Київ” Богдан Будзан вручив Юрію Мацаку. Відзнаки кращим галузевим працівникам агропромхолдингу “Астарта-Київ” вручила комерційний директор компанії Наталія Трохимчук. Серед них – головний зоотехнік ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” Володимир Різник, заступник директора із заготівлі цукрової сировини ТОВ “Глобинський цукровий завод” Сергій Тарасов, заступник головного інженера ТОВ “Глобинський цукровий завод” Володимир Лазурський, водій АФ “Пустовійтове” Ігор Вовкун. Крім того, грамоти ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” Юрій Мацак вручив кращим працівникам глобинського кластера.

Офіційну частину заходу змінив цікавий різноплановий концерт. Влаштував його меценат, організатор культурно-мистецьких заходів, краянин Віталій Рябчун. Привітали аграріїв зі святом врожаю артисти харківського шоу-театру “Exclusity”, продемонструвавши неон-шоу. На кількох музичних інструментах зіграв відому українську пісню “Чом ти не прийшов…” гість із Києва, мультиінструменталіст, ді-джей “Карлсон”. Своєрідно виконали кілька композицій учасники екзотичного гурту “Чорнобривці” – Кароліна, Фред і Харісон. Традиційно яскраво й запально виступили вихованці Кременчуцького центру культури, спорту та дозвілля “Нафтохімік”. Відразу три народних артисти України співали на сцені Глобинського районного будинку культури – ведучий телепередачі “Лото-Забава” Анатолій Гнатюк, ведуча програми “Фольк-music” Оксана Пекун і композитор Ніколо Петраш. Саме він написав музику й уперше виконав гімн агропромхолдингу “Астарта-Київ”. Автор тексту гімну – заступник генерального директора “Полтавазернопродукту” із соціальних питань Ірина Коваленко.

Святковий день учасникам і гостям дійства запам’ятався як один із найкращих у поточному році.

Анна ВАСЕЦЬКА

Микола БЕЗНОС (фото)

“Зоря Полтавщини”