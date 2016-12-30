ТОВ “Агрофірма “Хорольська” є одним з кращих сільгосппідприємств Полтавщини за кількарічними підсумками фінансово-господарської діяльності. І це красномовно підтверджують цьогорічні показники врожайності сільськогосподарських культур: соя дала близько 30 центнерів з гектара, пшениці зібрали по 57 центнерів, зернової кукурудзи – понад 103 центнери, а на деяких полях і 125, силосної – понад 460, соняшнику – майже по 29 центнерів з гектара. Надої на кожну фуражну корову в агрофірмі “Хорольська” цього року сягатимуть 7 тисяч кілограмів.

Незважаючи на такі досить високі показники, генеральний директор ТОВ “Агрофірма “Хорольська” Павло Кандиба не надто сповнений оптимізмом. І причина тому – невизначеність державної політики стосовно сільгосптоваровиробників.

– Податки, які в цьому році сплатила державі агрофірма, удвічі перевищують минулорічний рівень і складають більше 30 мільйонів гривень. У наступному, 2017-му, році держава повністю відмінила спецрежим оподаткування з ПДВ, – зазначив Павло Кандиба. – Ми не проти сплати податків, але прикро, що держава не бажає заробляти гроші. Свого часу я вносив пропозиції попередньому міністру агрополітики і продовольства України Олексієві Павленку, де заробити гроші. Він обіцяв донести цю інформацію до тодішнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, але далі обіцянок справа не зрушила. Податки в агровиробництві мають сплачуватися на гектар орендованої землі. Податок має бути високий, але один. І в ньому має бути враховано й утримання тваринництва. А то посіяв, змолотив і – на Канари… І нікому до таких орендарів, які іноді взагалі працюють без оформлення відповідних документів, немає діла. Складається враження, що в державному керівництві недостатній рівень професійності кадрів або це комусь вигідно чи непотрібні гроші. У МВФ випросимо та й потратимо, а так ще й думати і заробляти треба.

Потужна техніка в надійних руках

До нашої розмови долучився головний агроном агрофірми “Хорольська”, кандидат сільськогосподарських наук, а віднедавна ще й заслужений працівник сільського господарства України Григорій Шевель. Тож зайшла мова про роботу агрономічної служби господарства, яке обробляє понад 12 тисяч гектарів ріллі. Принагідно варто зазначити, що в агрофірмі “Хорольська” досвід і новації доповнюють одне одного. Чи не найяскравіше це спостерігається в агрономічній службі, де під керівництвом досвідченого Григорія Шевеля працюють 7 молодих спеціалістів, які досконало володіють новітніми технологіями. У чому ж секрет високопродуктивного виробництва, запитую у Григорія Петровича?

– Перш за все – це чітко налагоджені агротехнології. В агрофірмі широко застосовуються аналіз грунтів і точне внесення добрив під запланований результат, забезпечення оптимального посіву, оптимальної густоти сходів, – зазначає Григорій Шевель. – Скажімо, цукрових буряків на гектар площі треба сіяти 1,4 посівної одиниці на глибину 1–1,5 сантиметра. Щоб досягти такої точності, потрібно добре вирівняти грунт, відповідно налагодити механізми передпосівного обробітку та сівалки. Тоді посівна норма забезпечить оптимальну густоту сходів на всій площі, а це 100 – 110 тисяч рослин на гектар. Ну а міндобрива – вони звичайні: суперагро, безводний аміак…

А ще – близько 50 тисяч тонн органіки – саме стільки її щорічно отримують поля агрофірми “Хорольська”. Тут під кожну культуру складено технологічну карту, а саме: відпрацьовано систему обробітку грунту та внесення мінеральних і органічних добрив, засобів захисту рослин від хвороб, бур’янів і шкідників. Добре продумана й насіннєва політика. Надто в питаннях застосування гібридів цукрових буряків, соняшнику та кукурудзи, а також сортів сої, елітне насіння якої закупили в Канаді й виростили власний високорепродуктивний матеріал. Далі, за словами головного агронома агрофірми “Хорольська” Григорія Шевеля, постає питання навчання спеціалістів, щоб вони чітко виконали всі виробничо-технологічні процеси на полях. І лише при абсолютно точному виконанні комплексу технологічних процесів можна сподіватися на високий результат та належний економічний ефект. З огляду на постійне вдосконалення агровиробництва та високу врожайність усіх сільськогосподарських культур у кінцевому результаті залишаються задоволеними всі – від рядових працівників до керівництва агропромхолдингу “Астарта-Київ”.

І все ж найвищим досягненням Григорій Петрович Шевель вважає роботу з людьми, з прямими виконавцями виробничих процесів.

– У нас дійсно багато досвідчених фахівців працюють на потужній техніці. Від їхньої продуктивної роботи залежить кінцевий результат роботи всього колективу агрофірми. Що стосується технологій, то вони по кожній операції виважені в економічному плані. Скажімо, технологічно цукрового буряку ми могли б отримати й до 700 центнерів, але через погодні примхи залишилися на 600-центнерному рубежі. Адже під час збирання солодких коренів ішли такі рясні дощі, що на полі могли ледве проїхати великовантажні машини. В екстремальних умовах цього року довелося вирощувати й озимі культури, але отриманий урожай виправдав наші сподівання. Нині ж навіть є певні проблеми з реалізацією зернових культур, адже маємо 14 тисяч тонн пшениці, 27 тисяч тонн кукурудзи, 6 тисяч тонн сої, – зазначив Григорій Шевель.

Останніми роками в аграрному середовищі побутує думка, що вирощування цукрових буряків – збиткова справа. В агрофірмі “Хорольська” заперечують таке твердження. До речі, 7 грудня тут вивезли з поля на Оржицький цукрозавод останній кагат солодких коренів.

– При середній урожайності сільськогосподарських культур по регіону цукрові буряки дають найбільший за будь-яку культуру прибуток з гектара, – зазначив Павло Кандиба. – Щоправда, слід зауважити, що це найтрудозатратніша культура, для виробництва якої потрібно задіювати значні агротехнічні й людські ресурси. Якщо, скажімо, зернові культури посіяв, доглянув, обмолотив і маєш результат, то з цукровими буряками потрібно “няньчитися” весну, літо й осінь. До того ж буряки складно вирощувати в технологічному плані. Для цього потрібно мати дуже висококваліфікованих і досвідчених агрономів. Не випадково ж серед технологів поля вирощування буряків прирівнюється до вищого пілотажу в авіації. Мабуть, саме тому кількість охочих займатися буряковиробництвом з року в рік зменшується, й не лише на Полтавщині, а й у цілому в Україні. Ми пропонуємо фермерам, керівникам сусідніх агроформувань – сійте цукрові буряки. Гарантуємо, що цукрозаводи агропромхолдингу “Астарта-Київ” приймуть їх на переробку за максимально високою ціною, і ви отримаєте добрий прибуток. Ми забезпечимо бажаючих найкращим у світі насінням цукристих, надамо технології, але бажаючих мало.

Павло Кандиба згадав, як у перший рік співпраці з агропромхолдингом “Астарта-Київ” повідомив керівникам господарств (нині виробничих підрозділів) агрофірми й агрономам про доведені керівництвом плани – виростити по 500 центнерів цукрових буряків з гектара. Вони одразу заперечили: цього не може бути! Коли ж у той самий рік виростили по 560 центнерів, самі здивувалися. Усе залежить від виконавців робіт. А люди в “Хорольській” найкращі. Але най-найкращий отой виконавець, який безпосередньо чітко виконує технологічні вимоги, переконаний керівник агроформування.

– У нас працюють чудові механізатори. Рівень нашого механізатора перевищує рівень багатьох інженерів, які працюють у сільському господарстві. Відповідно, вони мають і рівень зарплат належний. Високі вимоги до виконання робіт повинні й оплачуватися відповідно. Ми щорічно підвищуємо зарплати, щоб у нас працювали найкращі спеціалісти, – з гордістю констатує Павло Кандиба.

В агрофірмі “Хорольська” значну увагу приділяють розвитку тваринницької галузі. Понад 50 відсотків молока, яке виробляється в господарстві, відповідає екстра-класу. Для підвищення продуктивності поголів’я ВРХ тут оновлюють і оздоровлюють. До речі, в цьому році воно збільшилося на 156 голів. З них 97 нетелей придбано в агрофірмі імені Довженка. Господарство має великі плани щодо подальшого розвитку тваринництва.

Соціальна політика – понад усе

Високий рівень оплати праці й наявність робочих місць, а відтак і висока зайнятість селян, роблять свою позитивну справу. Зміни на ліпше в селах, де обробляє землі агрофірма “Хорольська”, очевидні. Повсюди проведено благоустрій територій, встановлено невисокі однотипні бетонні паркани, облаштовано спортивно-тренувальні майданчики, обладнуються й дитячі майданчики. Громада відчуває результати роботи не тільки в матеріальному, а й у соціально-побутовому вимірі. Мабуть, не випадково придбати житловий будинок у селах, де господарює агрофірма “Хорольська”, практично неможливо. Бо якщо є робота й гідна оплата праці, селяни навряд чи їхатимуть на заробітки в чужі краї. Більше того, є факти, коли ті, хто раніше виїхав із села, нині повертаються додому. Адже, як говорить народна мудрість, від добра добра не шукають. Що, власне, підтвердила й подорожня жіночка, яку ми підвозили на роботу в Хорол. Під час розмови з нею про відсутність роботи в селі та невеликі зарплати вона багатозначно зауважила: “Так то ж в агрофірмі добре платять!”

– Ми – соціально спрямована агрофірма. Маємо заробляти кошти для того, щоб поліпшувати життя людей – саме на це спрямовує нас і генеральний директор агропромхолдингу “Астарта-Київ” Віктор Іванчик, – неодноразово наголошував генеральний директор ТОВ “Агрофірма “Хорольська” Павло Кандиба.

І це справді так. Керівники агрофірми – бажані гості у місцевих школах і дитсадках. Адже з порожніми руками вони не приходять. Приміром, у Староаврамівській ЗОШ тільки на заміну вікон агрофірма витратила близько одного мільйона гривень. А ще – замінили двері, придбали лінгафонний клас. Допомагають дитсадкам та школам із забезпеченням безкоштовним харчуванням та підвезенням школярів. Агрофірма фінансує 4 футбольні команди, з яких ФК “Березняки” вже котрий рік поспіль займає 1-ше–2-ге місця в районних турнірах. За рахунок агроформування придбано квартиру та проведено в ній ремонт, а житло надано спеціалістам сільгосппідприємства. Загалом на соціальні проекти для шкіл, сільських клубів, дитсадків, ФАПів і 7 сільрад, на території яких орендує землі ТОВ “Агрофірма “Хорольська”, щорічно виділяються сотні тисяч гривень. Для своїх пайовиків надають послуги з обробітку присадибних ділянок, культивації, сівби, скошування й тюкування сіна. За потреби селянам для ведення підсобного господарства виписують силос і жом, надають в рахунок оренди паю зерно й цукор. Словом, для людей тут робиться все можливе, щоб вони дійсно відчували себе захищеними “під крилом” “Астарти”.

Сильна соціальна політика – кредо АПХ “Астарта-Київ”. Цей постулат незаперечний, бо базується на реальних справах і відображається у якісних показниках реального життя територіальної громади.

– Я вдячний людям, що свого часу ми не розвалили господарство, не розтягли його по дворах і зараз збираємо зерна мудрості на полі хліборобської праці, – говорить Староаврамівський сільський голова Олександр Лозенко, який уже четвертий термін поспіль обирається на цю посаду. Добре пам’ятає він і часи великого дефіциту місцевого бюджету і коли за наявності коштів казначейство не пропускало проплати.

– Нам пощастило у тому плані, що зараз у нас є “Астарта”, – додає Олександр Лозенко. – Нині агрофірма – єдиний роботодавець і основний наповнювач бюджету сільської ради. Цьогоріч сільрада відремонтувала дороги на 2,5 мільйона гривень, 1,2 мільйона гривень спрямувала на благоустрій – поновили паркани, дитячі майданчики, вуличне освітлення. Закупили і встановили в школі лінгафонний кабінет (перший у районі), а торік у школі повністю замінили всі вікна. Усе, що неможливо вирішити через бюджет, знову-таки вирішується за допомогою агрофірми. За соціальною угодою на це передбачено 200 тисяч гривень щорічно, але реально ці витрати в кілька разів більші.

Людмила ДАЦЕНКО

Микола БЕЗНОС (фото)

“Зоря Полтавщини”

Віктор КОСТЯНТИНІВ

Журналіст