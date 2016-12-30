За східним календарем 2017-й – рік Півня. Передбачень та припущень про те, як поведе себе Вогняний Півень в Україні, дуже багато. Найближчі політичні та астрологічні прогнози “Зоря Полтавщини” з’ясовувала у фахівців.

Чи не спричинить Півень пожежі на політичному горизонті? Про це запитуємо у кандидата політичних наук Сергія ПРИХОДЬКА

– Чи скоро знову станемо електоратом?

– Наші внутрішні події будуть неминуче прив’язані до міжнародної ситуації. Позиція новообраного президента США Дональда Трампа щодо України незрозуміла, скоріш за все це буде підтримка більше на словах, ніж економічно. Хоча навряд що й із Росією він, як республіканець, матиме якісь дуже теплі стосунки. Попереду вибори у Німеччині й Франції. Там потенційно може змінитися влада разом із зовнішньополітичними пріоритетами.

Небезпеку зовнішньої загрози усвідомлюють усі. Але розв’язання більшості внутрішніх проблем люди все ж перекладають на державну владу. Наші політичні загрози виходять із соціально-економічних. Українці вже навчилися розрізняти зовнішні й внутрішні причини тих чи інших явищ.

Політики розповідають, що увесь попередній період держава з нами загравала, і тільки тепер нам розкрили очі, що ми неправильно платили за газ, нас заганяли в борги, тому нате вам отаку справедливу ціну – вона у ваших же інтересах. Нині зима, незрозуміло, що буде далі з тарифами на комунальні послуги, тепло дорожчає, і невдоволення людей збільшується. Жорстке падіння рівня життя таки може спричинити дострокові вибори. Чи варто очікувати позачергових виборів? Наскільки вони доцільні? Звісно, це нові витрати з бюджету. За останні 5 років ми пережили четверо виборів різного рівня, що є значним психологічним навантаженням для людей.

Дострокові президентські вибори навряд чи відбудуться, парламентські є більш реальними, особливо коли критична маса невдоволення виросте настільки, що треба буде якось на це реагувати. Але щоб кожні два роки переобирати законодавчий орган, потрібні серйозні підстави, певна доцільність. Одна з проблем – відсутність зворотного зв’язку: ми обрали депутатів, а щоб оцінити їхню роботу, змушені чекати аж до кінця терміну. Немає ніякого механізму контролю за депутатською діяльністю.

– Наскільки можливий новий Майдан?

– Потрібно запроваджувати традиції, щоб люди через ті ж електронні петиції, соціальні мережі могли висловити своє конкретне ставлення до політиків. А владі відповідно реагувати, коли певна кількість голосів “за” чи “проти” назбирається.

Якщо немає механізму такого контролю, іноді, намагаючись вирішити проблему, людям доводиться застосовувати механізм так званої прямої дії – аж до штурму органів влади, що також непродуктивно. Майдан багаторазовим бути не може, цього не витримає саме суспільство – зневіриться. Та й світ нас не зрозуміє, виникне загроза, що зовнішні партнери почнуть ставитися до нас, як до країни, чия територія стала полігоном для точкових зіткнень потужних держав, які, за великим рахунком, вирішенням його внутрішніх проблем займатися не збираються.

Але крім наявності чи відсутності зовнішнього контролю дуже важливо, наскільки люди самі відчувають, що дійсно склалася потреба перевиборів, потреба нових людей у владі.

– Перейдімо до місцевої політики і влади.

– В обласній раді якщо і є якісь суперечності, то, на мою думку, вони мають винятково бізнесовий характер. До речі, щодо участі громадськості. Її представництво в обласній раді, безперечно, має бути, якась взаємодія потрібна, особливо при розгляді резонансних питань – того ж бюджету. Але не в такій формі, як це відбувається зараз, коли так звані “представники громадськості” диктують депутатам свої умови й висувають ультиматуми. Депутати на виборах отримали вотум довіри, і жодний тиск на них не припустимий.

Критерії оцінювання місцевої і центральної влади абсолютно різні. Пам’ятаємо, як у Полтаві у 1990-х авторитет міського голови був надвисоким. Водночас центральні органи влади мали дуже низький рейтинг.

Щодо місцевих виборів – імовірність їх дострокового проведення значно нижча. Бо тут люди оцінюють конкретні результати: де поклали асфальт чи поприбирали, надали субсидії чи якісь інші послуги.

– Що робити?

– Справжня активність громадськості полягає зовсім не в тому, щоб створювати шумовий фон з елементами скандалу, наприклад, у сесійній залі. Що може зробити кожен? Перш за все визначитися зі своїми власними життєвими пріоритетами. Потрібно брати участь у виборах, використовувати існуючі можливості – ті ж самі електронні петиції, відчувати власну відповідальність за все, що відбувається. Не черпайте інформацію лише з телебачення, читайте газети, Інтернет. Треба цікавитися якимись аналітичними, а не замовними (як у телевізорі) речами, навчитися відсівати ту інформацію, що посилається спеціально, для створення певного психологічного тиску.

2017 рік для України й Полтавщини від полтавського астролога Наталії СКАРЛАТТІ

– Войовничий Півень прихильний до України?

– Рік Вогняного Півня вступить у свої права 28 січня – яскраво, жорстко, з публічними скандалами та резонансними подіями. Як і властиво розташуванню Юпітера у Терезах, Півень прагне змін, сприяє чесним, відважним людям, які мають чітку позицію і відстоюють свої права. Войовничий Півень завжди вважає себе правим і відстоює свою правоту до кінця. Втім саме до України Півень таки прихильний, тож рік складатиметься позитивно. Є кілька ознак, що дають право так стверджувати.

На момент зустрічі Нового року й до середини червня Білий Місяць (Ангел-охоронець) перебуватиме у знаку Тельця. А ми знаємо, що Україна – під Тельцем, тобто її захищатимуть небесні сили.

Наш споконвічний ворог, що став відвертим агресором, таки ослабне. Окремі ознаки цього вже проявлятимуться поблизу Кільцевих затемнень (11 лютого – затемнення Місяця, 26 лютого – затемнення Сонця). Саме в такі періоди зазвичай відбуваються жорсткі кармічні процеси, коли можлива зміна влади. Так у серпні 1999-го (в межах сонячного затемнення 11 серпня) правляча верхівка Російської Федерації створила політичний проект – Путіна.

Тепер наші північні сусіди нарешті зрозуміють, що проект себе вичерпав, і всі дійові особи можуть бути усунуті з усіма подальшими наслідками.

Однак українцям не варто сподіватися, що “небесна канцелярія” вирішуватиме питання без нашої участі й втручання. З 14 лютого Чорний Місяць перейде у сузір’я Стрільця, де перебуватиме 9 місяців – до середини листопада. Перехід планети в інший знак завжди викликає глобальні зміни, в тім числі й суспільних настроїв.

Світова увага буде прикута до подій у європейських країнах та на американському континенті. Країни визначатимуть суму репарації за військові події.

– Не забуваймо, що 21 березня вступить у права рік Верблюда за зороастрійським 32-річним календарем.

– Зазвичай цей рік вносить зміни у правлячу верхівку РФ. Так було у 1985, 1953 та 1921 роках.

Верблюд – аскетичний, уміє задовольнятися малим, того й вимагатиме від нас усіх. Верблюд не пробачить жадібність, пошуки матеріального збагачення у той час, коли країна потерпає, – змусить розпрощатися з нечесно нажитими статками добровільно чи примусово. У березні-квітні проявиться прямолінійний характер Верблюда. Ангел-охоронець у Тельці теж змусить відшкодовувати кошти на благо інтересів народу.

Перебування Чорного Місяця у Стрільці передбачає перегляд системи освіти, виявлення поганих учителів. Важливу роль у цьому зіграє саме Полтава, звідки можуть взяти початок широкий громадський рух, ініціатива з виявлення тих, хто шкодить. Справжні вчителі, які мають високі рейтинги, отримають нагороди у грудні 2017-го.

Саме у 1921 році співпадали рік Півня та рік Верблюда, тому тодішні події варто згадати детальніше – як застереження від повторення помилок.

– Що рік грядущий ще готує?

– Починаючи з квітня, у знак Водолія увійде кармічний вузол Місяця, пов’язаний із минулим. Це означає, що Росія стиратиметься як політичний гравець. Міжнародна спільнота пред’явить свої вимоги. У фінансових питаннях країни Європи пожвавляться, призначать РФ суму, яку та буде не в змозі оплатити швидко.

На частину території Росії Китай почне претендувати вже наприкінці 2017 року.

Та Україні розслаблятися не варто. Від підступних намірів РФ не відмовиться, тому не можна приймати гостей із тієї території без ретельних перевірок.

Затемнення Місяця 7 серпня та тотальне сонячне затемнення 21 серпня відзначаться подіями у владних коридорах, які все ж матимуть позитивні наслідки для розвитку України.

Для представників усіх знаків рік Півня завжди приносить щастя. Неодружені зустрічатимуть свої половинки (якщо матимуть таку мету). Одружені зміцнять свою сім’ю, більше цінуватимуть своє подружжя. Зароблятимуть добре ті, хто готовий допомагати іншим. 2017 рік принесе позитивні зміни й на духовному рівні, змусить переглянути цінності. Полтавщина зробить свій внесок у збереження й поширення історичної освіченості, реформації шкільної освіти.

Спілкувалася Ольга ЩЕГЛОВА.