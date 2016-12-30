Тому виховувати культуру її споживання, впроваджувати енергію сонця, вітру, біомаси потрібно вже сьогодні. Про це йшлося на прес-конференції за участю голови правління ГО “Еколтава” Юлії Мельник та експертів Максима Макухи й Олега Гапона.

Підсумки цьогорічної роботи підбила Юлія Мельник. Вона розповіла про акції та інші заходи, ініційовані “Еколтавою”. Наразі у розробці дві гострі теми: енергоефективність і правила поведінки з відходами. Як позитивний приклад навела досвід Новосанжарського району, який, єдиний в області, має сертифікований полігон твердих побутових відходів. Перші 5 тутешніх громад уже вивозять сміття централізовано, найближчим часом буде задіяно увесь район. Якщо сміттєпереробний завод у Полтаві стане реальністю, проблему утилізації відходів у обласному центрі вдасться зрушити з місця.

У наступному році “Еколтава” долучається до амбітного проекту “Центр сталого розвитку” за участю угорських партнерів. Ця установа зможе демонструвати використання тепловізора, міні-електростанції, сонячних батарей і навіть надавати це обладнання для проведення заходів на території області, щоб люди могли гідно оцінити його застосування. У співпраці з Міністерством економічного розвитку буде організовано навчання за кордоном, щоб експертна технічна робота була якісною і успішно поєднувалася з громадською. Є наміри створити платформу експертів, які допомагатимуть у написанні муніципальних програм для залучення коштів зовнішніх донорів. Як зазначив експерт Олег Гапон, багато міст пишуть плани, але мало хто доводить їх до логічного кінця. Потужні інвестиції вдалося залучити у Миргород – утричі більше, ніж було у міському бюджеті розвитку. Тепер амбітні плани береться втілювати Кременчук. Як зазначалося, в Україну зовнішні донори наразі готові вкладати величезні кошти, але, на жаль, немає фахівців для написання якісних проектів.

Особлива увага буде надаватися створенню ОСББ та проведенню заходів із термомодернізації житла. Адже половину енергії в Україні споживає саме житловий сектор.

На прес-конференції було презентовано виданий у Кременчуці посібник зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Тираж обмежений, тому поки що посібник поширюється у бібліотеках. У перспективі буде запропоновано його електронну версію.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”