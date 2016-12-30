Підсумки року в наймасовішій грі на Полтавщині підбили нещодавно на п’ятнадцятому Конгресі Федерації футболу області. Здобутки, проблеми та перспективи обговорили члени виконкому, комітетів ФФПО, футбольні функціонери, представники клубів, тренери, арбітри та інші фахівці.

– Рік пройшов непогано. Був проведений турнір для аматорських команд, брали участь 12 команд, шість претендували на перше місце, і була інтрига до останнього дня. Відкрили у Полтаві після реконструкції стадіон “Динамо” з штучним покриттям, – зазначив голова Федерації футболу області Олександр Кудацький.

На оновлення стадіону використано понад 10,6 мільйона гривень із різних джерел. Із них понад 6 мільйонів виділені Федерацією футболу України, 2,5 мільйона – заводом медичного скла, близько 2 мільйонів гривень – Полтавськими міською й обласною радами, решта – кошти спонсорів.

Через зміни в законодавстві Конгрес прийняв рішення про саморозпуск ГО “Федерація футболу Полтавської області” та створення громадської спілки з такою ж назвою.

Тривале обговорення викликали проблеми, пов’язані з суддівством. У представників любительських клубів було чимало зауважень до арбітражу. Делегати Конгресу дійшли думки, що суддівство – справді проблемна ланка на матчах різного рівня. Для поліпшення ситуації вирішили внести зміни до регламенту і зобов’язати команди проводити відеозйомку ігор чемпіонату Полтавщини, що дасть змогу уникнути спірних питань.

Обговорили й плани на наступний рік. Обласна федерація планує більше уваги приділити розвитку дитячо-юнацького футболу. Робота ФФПО була визнана задовільною.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”