Голова наглядової ради ПАТ “КВБЗ”, член Національного комітету з розвитку промисловості Володимир Приходько дав традиційне новорічне інтерв’ю засобам масової інформації.

– Володимире Івановичу, чи можна вважати 2016 рік періодом початку підйому виробництва та пожвавлення ринку транспортного вагонобудування?

– Що стосується ПАТ “КВБЗ”, то певною мірою так. Ми очікуємо, що темп продажу продукції ПАТ “КВБЗ” порівняно з 2015 роком складе 157 відсотків. Більш ніж у три рази збільшилася реалізація вантажних вагонів, зросли поставки контейнерів до країн Західної Європи, ескалаторів, запасних частин залізничного транспорту.

Освоїли виробництво нової для нас продукції: комунальний транспорт, мобільні лазне-пральні комплекси, великовантажні напівпричепи, модульні житлові контейнери.

У році, що минає, ми проводили планові деповські ремонти наших міжрегіональних швидкісних електропоїздів та поїздів локомотивної тяги. А найголовніше – на підприємство почали надходити замовлення від Укрзалізниці. Виконали договір на поставку 350 вантажних вагонів, складаємо 21 пасажирський.

У 2016 році продукція КВБЗ експортувалася в 11 країн світу. Це – 75 відсотків від загальних обсягів нашої реалізації. Для нас цікаві й важливі замовники з Туркменистану, Казахстану, Монголії, інших країн. Водночас прагнемо збільшувати поставки для внутрішнього споживача.

Тобто позитивні тенденції є. Однак збільшення випуску вантажних вагонів у три рази – від 500 до 1500 штук на рік – це не ті обсяги, які б дозволяли нам значно підвищувати заробітну плату, виплачувати премію, створювати нові робочі місця, спрямовувати кошти на розвиток. Тож не обійшлося без втрат. Відсутність протягом останніх років вагомих замовлень у сфері пасажирського вагонобудування призвела до відтоку кваліфікованих робітників. Зростання комунальних платежів, вартості життя змушує людей шукати заробітку в інших країнах. Це – проблема загальноукраїнська, тут не завжди ми можемо вплинути на хід подій.

– Але ж ви намагаєтеся це зробити, чи не так? Маю на увазі вашу участь у роботі Національного комітету з розвитку промисловості, де вирішуються питання загальнодержавного значення.

– Створення Національного комітету з розвитку промисловості, який очолив Прем’єр-міністр України, проведення одного із засідань на КВБЗ свідчать, що прогресивні сили в уряді, Верховній Раді, промисловці об’єднують зусилля задля відродження і піднесення вітчизняного виробництва та вітчизняного виробника, розвитку країни. Це непросто. Цифри і факти свідчать, що масштаби кризи, зокрема в галузі залізничного машинобудування, досягли критичної межі.

Тож про помітне пожвавлення ринку залізничного машинобудування в цілому говорити дещо зарано. Кількість вантажних вагонів, реалізованих колись потужними вагонобудівними підприємствами України, порівняно з 2011 роком зменшилася майже в 50 разів!

Втрати експортного потенціалу галузі залізничного машинобудування в 2015–2016 роках склали приблизно 2,9 мільярда доларів США на рік. Водночас різко скоротився внутрішній ринок споживання. Масштаби кризи в Укрзалізниці не менш вражаючі. Якщо Укрзалізниця за підтримки Кабінету Міністрів України з 2017 року не почне поетапної і, найголовніше, планової закупівлі на довгостроковій основі пасажирських вагонів, то це призведе не тільки до знищення національної галузі пасажирського вагонобудування, а й до зупинки пасажирського залізничного руху України в найближчі роки. Не набагато краща ситуація з вантажними вагонами, засобами тяги.

На цьому я акцентував увагу учасників засідання Національного комітету з розвитку економіки, яке проходило в Кременчуці. Комітет запропонував низку заходів, які покликані змінити ситуацію.

Нині настав такий момент, коли ми просто зобов’язані дати імпульс розвитку промисловості, дати можливість національному виробнику підвести голову, розвивати внутрішній ринок. Ми бачимо політичну волю Прем’єр-міністра, будемо боротися за нашу галузь і українську промисловість у цілому.

– Яким, на ваш погляд, буде 2017 рік?

– А ось він якраз і покаже: почали діяти механізми захисту вітчизняного виробника чи ні, є приріст валового продукту в реальному секторі економіки чи ні. Думаю, значною мірою він буде вирішальним.

Що ж стосується КВБЗ, то, сподіваюся, Укрзалізниця продовжить закупівлю вантажних вагонів. Принаймні оголошено про плани з придбання 9000 штук, причому третину з них планується виготовити на власних вагоноремонтних заводах, а 6000 – на вітчизняних вагонобудівних підприємствах шляхом проведення відкритих тендерів. Звичайно, ми братимемо у них участь і сподіваємося вибороти замовлення на 1500–2000 вагонів.

Віриться, що у 2017 році Укрзалізниця повернеться до тендера на закупівлю міжрегіональних поїздів локомотивної тяги, який не відбувся у поточному. Будемо боротися за це замовлення.

Ми супроводжуємо свою продукцію впродовж всього життєвого циклу. У наступному році настає час планових капітальних ремонтів наших електропоїздів “Тарпан”, готуємося до цієї важливої й відповідальної роботи. Плануємо продовжити співпрацю з метрополітенами та іншими замовниками в Україні, за кордоном.

– Ваші святкові побажання колективу КВБЗ, людям, які працюють у сфері транспортного залізничного вагонобудування, нашим краянам.

– Хочу подякувати вагонобудівникам, які у непростий період кількох попередніх років терпляче переживають їх разом із своїм колективом, працюють, зберігають виробництво, примножують інтелектуальну власність. Я зичу працівникам підприємства, ветеранам, їхнім родинам здоров’я і злагоди. Нашим колегам, партнерам, мешканцям міста, області, всім громадянам України – віри у свої сили, бажання працювати і мати задоволення від зробленого. Вітаю всіх із Новим роком та Різдвом Христовим!

Ганна КУДІЯРОВА

Журналіст