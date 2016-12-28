У роботі дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання, яку провів голова облради Олександр Біленький (БПП), взяли участь голова облдержадміністрації Валерій Головко, народний депутат України Руслан Богдан. Присутні пом’янули хвилиною мовчання полеглих у боях на Світлодарській дузі захисників України.

Після зворушливих вітань від маленьких вихованців школи мистецтв імені Раїси Кириченко та Палацу залізничників, традиційного нагородження, оприлюднення соціально важливих проблем депутати почали розгляд питань порядку денного.

Головним із питань було прийняття бюджету наступного року. Оскільки до голосування проект бюджету обговорювався у комісіях, на громадських радах, координаційній раді, принципових суперечок його показники не викликали. Кошторис затвердили із врахуванням пропозицій депутатів Миколи Бондаря (“Відродження”), Євгенія Холода (“Батьківщина”). Перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод запропонував створити у складі обласного бюджету фонд розвитку територій області обсягом 85 мільйонів гривень.

Надракористувачам дали дозволи лише на розробку питних вод. По спеціальний дозвіл на видобуток нафти, газу, конденсату та інших супутніх компонентів до сесії звернулося ТОВ “Арабський енергетичний альянс ЮЕЙ” – питання відклали до наступної сесії, оскільки термін “принципу мовчазної згоди” дозволяє зачекати до березня. Адже вперше за довгий час надійшла пропозиція від потенційного надракористувача платити додаткові гроші за місцем видобутку, тому потрібен час для відпрацювання алгоритму та укладання угод.

Емоційно обговорювали проблему пасажирських перевезень. Депутат Микола Первак (СДП) навіть запропонував визнати роботу управління Укртрансбезпеки в області незадовільною. Адже щодня, за його словами, з Полтави відправляється близько сотні рейсів “нерегулярних” перевізників, яких Микола Первак назвав нелегальними. Через це кількість легальних відправлень до Києва та Харкова скоротилася до 1 у кожному напрямку із 20 та 7 відповідно.

Депутати проголосували за ряд важливих регіональних програм, до деяких прийняли поправки, внесли зміни до Перспективного плану формування територій громад області. Перейменували дві сільських ради – Халтуринську Карлівського та Луценківську Лохвицького районів відповідно на Мартинівську та Жабківську.

Уже друге засідання поспіль депутати не погоджуються скасувати премію обласної ради імені Лялі Убийвовк та заснувати премію імені Юрія Горліса-Горського. Ініціює питання заступник голови обласної ради Анатолій Ханко (“Свобода”). Цього разу Петро Ворона (БПП) переповів колегам-депутатам біографію легендарного земляка-решетилівця, сподіваючись, що наступного разу премію його імені таки вдасться заснувати.

Депутат Віталій Бабак (“Свобода”) так і не зміг потрапити до складу обраної ним бюджетної комісії обласної ради попри те, що градус обговорення був високим, а думки депутатів Івана Близнюка (“Свобода”), Олега Діденка (“Відродження”), Сергія Солов’я (“Укроп”), Людмили Овчаренко (“Відродження”), Руслана Ляшка (Радикальна партія Олега Ляшка), Івана Сидоренка (“Укроп”), Фархаддіна Мухтарова (БПП), Інни Авраменко (“Укроп”), Михайла Міщенка (“Батьківщина”) – кардинально протилежними.

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По закінченні розгляду порядку денного сесії до колег звернувся голова обласної ради Олександр Біленький (БПП). Він привітав із успішним завершенням сесії. Серед головних досягнень року, що минає, назвав початок реформування управління комунальними підприємствами, впровадження проектів електронного документообігу, електронних петицій, відкритого реєстру ліків за бюджетний кошт, прозорих закупівель, підтримку проектів місцевих громад. У цьому році фонд конкурсу склав 21 мільйон гривень, у наступному його збільшено ще на 10 мільйонів.

Журналістам по закінченні сесії голова облради зазначив, що бюджет області у наступному році зріс майже на 2 мільярди, але й проблем багато. Цих коштів потребують і комунальні підприємства обласної ради, і райони просять співфінансування. Про нарешті прийнятий Верховної Радою закон 3038, за що так боролися полтавські депутати, сказав, що певні його положення обласну раду не влаштовують. Зокрема початок його дії – із 1 січня 2018 року, та й кошти, спрямовані до загального фонду бюджету, не можна використати на розвиток. Але завдяки наполегливості обласної ради уже сьогодні надракористувачі готові зробити крок назустріч, і самі пропонують у 2017 році добровільно сплачувати додаткові 5 відсотків рентної плати у бюджет саме до спеціального фонду за місцем своєї діяльності – в обмін на надання дозволів обласною радою. “І ми просимо зробити це наперед, бо ризикуємо, видаючи дозвіл на 20 років. Є загроза, що на закон може бути накладено мораторій або й взагалі його можуть скасувати. На жаль”, – зазначив голова облради.

Директор департаменту фінансів ОДА Павло Кропивка про обласний кошторис-2017 сказав так: “Кожен наступний бюджет є кращим за попередній. Він виріс, і це – головне. Найбільший плюс – підвищення мінімальної зарплати. Але при цьому бюджет розвитку обласного бюджету вже на старті вдалося збільшити до 158 мільйонів проти 96 у нинішньому році. Це гроші на будівництво, реконструкцію, капітальні ремонти, придбання дорогого обладнання”. На думку головного фінансиста області, перспектива того, що через підвищення “мінімалки” зарплата піде у тінь, для Полтавщини так і залишиться “страшилкою”, оскільки на основних бюджетоутворюючих підприємствах – Кременчуцького промислового вузла, на ГЗК, у потужних агропромхолдингах – середня зарплата значно вища. І всі ці підприємства працюють прозоро, чесно сплачуючи податки.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”