За призначенням Центральної виборчої комісії 11 і 18 грудня ц. р. відбулися вибори селищних і сільських голів у чотирьох місцевих радах об’єднаних територіальних громад Полтавщини.
У Решетилівці, де до восьми населених пунктів, які раніше входили до селищної ради, приєдналися ще чотири села Потічанської сільради, виборці переобрали на посаду селищного голови Володимира Кузьменка. У Засуллі Лубенського району головою об’єднаної сільської громади залишився чинний сільський голова Сергій Бондаренко. Великосорочинським сільським головою Миргородського району переобраний Павло Полєков, Сергієвським сільським головою Гадяцького району знову обрано Ігоря Лідового.
Вибори сільських голів
За призначенням Центральної виборчої комісії 11 і 18 грудня ц. р. відбулися вибори селищних і сільських голів у чотирьох місцевих радах об’єднаних територіальних громад Полтавщини.