Вибори сільських голів

Опубліковано: 28 Грудня 2016

За призначенням  Центральної виборчої комісії 11 і 18 грудня ц. р. відбулися вибори селищних і сільських голів у чотирьох місцевих радах об’єднаних територіальних громад Полтавщини.
У Решетилівці, де до восьми населених пунктів, які раніше входили до селищної ради, приєдналися ще чотири села Потічанської сільради, виборці переобрали на посаду селищного голови Володимира Кузьменка.  У Засуллі Лубенського району головою об’єднаної сільської громади залишився чинний сільський голова Сергій Бондаренко. Великосорочинським сільським головою Миргородського району переобраний Павло Полєков, Сергієвським сільським головою Гадяцького району знову обрано Ігоря Лідового.

Print Friendly

Related posts:

  1. Вибори-2015
  2. Обрано голів двох громад
  3. Вибори до місцевих рад – це право кожного обирати і бути обраним
  4. Обрано нових сільських голів
Рубрика: ГОЛОВНА
«
»
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати
12345 (Без оцінки)
Loading...

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.

:?
Вітаємо, Гість
Ввійти Реєстрація
Скайт. Розробка сайтів в Полтаві