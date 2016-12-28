За призначенням Центральної виборчої комісії 11 і 18 грудня ц. р. відбулися вибори селищних і сільських голів у чотирьох місцевих радах об’єднаних територіальних громад Полтавщини.

У Решетилівці, де до восьми населених пунктів, які раніше входили до селищної ради, приєдналися ще чотири села Потічанської сільради, виборці переобрали на посаду селищного голови Володимира Кузьменка. У Засуллі Лубенського району головою об’єднаної сільської громади залишився чинний сільський голова Сергій Бондаренко. Великосорочинським сільським головою Миргородського району переобраний Павло Полєков, Сергієвським сільським головою Гадяцького району знову обрано Ігоря Лідового.