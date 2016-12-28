Соляну кімнату, новий апарат ультразвукового дослідження, кардіокомплекс та інше медичне обладнання днями презентували в Кобеляцькій районній лікарні. На облаштування соляної кімнати, де мешканці району зможуть безкоштовно проходити курс лікування при застудних захворюваннях, бронхіальній астмі та хронічних бронхітах, спрямовано близько 80 тисяч гривень з районного бюджету. На апарат УЗД до спонсорських коштів додали 700 тисяч гривень. Для лікарні придбаний також апаратно-програмний комплекс “Кардіосенс”, що дає змогу лікарям-кардіологам точніше встановлювати діагнози. Протягом 2016 року в рамках проведення енергозберігаючих заходів у лікарні замінені на пластикові 23 вікна.