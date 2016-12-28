Успішне завершення сільськогосподарського року урочисто відзначили на початку зими працівники приватного підприємства “Комунар” Великобагачанського району. В сільському клубі Степанівки продемонстрували відеофільм про трудівників виробничих підрозділів господарства. Із гарними трудовими здобутками в році, що минає, і прийдешнім новоріччям присутніх привітали директор підприємства Олександр Джугань, котрий відзначив, що з людьми, які працюють в “Комунарі”, можна впевнено рухатися вперед; голова РДА Камандар Байрамов, якого вразили сучасні техніка, устаткування й технології підприємства. Селянам представили нових номінантів Дошки пошани. Кращі трудівники отримали почесні відзнаки.

Теплими словами згадали нині покійного директора Івана Радченка, який багато зробив для збереження підприємства, ветеранів праці. Концертні номери підготував вокальний ансамбль “Оксамит” ПП “Комунар”, аматори місцевого драмгуртка показали односельцям виставу за п’єсою уродженця Харківців Лохвицького району Олексія Коломійця “Фараони”.