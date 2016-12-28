Переможців конкурсу «Краща рада року» нагородили в Гадяцькому районі. Найкращими визнані Петрівсько-Роменська, Березоволуцька та Мартинівська сільські ради, які нагороджені почесними дипломами.

Місцеві ради, що вибороли перемогу в районному конкурсі, набувають гарантованого першочергового права на співфінансування з районного бюджету спорудження або ремонту об’єкта на території сільської ради, який включається до Програми економічного і соціального розвитку Гадяцького району на 2017 рік. Зокрема за перше місце передбачено 120 тисяч гривень, за друге й третє – відповідно 80 і 50 тисяч. Сільради заплановано профінансувати в наступному році.