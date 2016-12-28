Нові світлофори для безпеки дітей

Опубліковано: 28 Грудня 2016

У Гребінці за рішенням міської ради на трьох перехрестях встановили нові світлофори з жовтим миготливим сигналом, що інформують про наявність нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу, попереджають про небезпеки. Кріплення для монтажу вуличної інфраструктури виготовили на місцевому комбінаті комунальних підприємств. Щодня вулиці райцентру з інтенсивним рухом автомобілів переходять багато дітей, прямуючи у школи, ДЮСШ, бібліотеку. Батьки позитивно сприйняли новину про облаштування пішохідних переходів спецприладами.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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