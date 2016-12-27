І дорослі, і зовсім юні українці із задоволенням поринули в приємну атмосферу одного з найулюбленіших у нашому народі свят – Дня Святого Миколая. Свято завжди припадає на 19 грудня, але оскільки нинішнього року це був понеділок, то у Полтаві феєричні дійства розпочалися ще у вихідні.

Віруючі люди знають, що відроджена традиція вшанування пам’яті святителя Миколая полягає не в красивому звичаї класти подарунки своїм дітям під подушки. Вона має глибинний зміст і нагадує українцям про головне: щоб не черствіти душею, маємо знаходити місце у своєму житті для доброго вчинку заради тих, хто потребує захисту й опіки.

Минулої неділі, 18 грудня, веселі нетерплячі дитячі голоси було чутно від полтавського Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ КП здалеку. Це батьки привели своїх донечок та синочків на чарівну зустріч із Миколаєм Чудотворцем, який ось-ось мав прибути в облаштовану для нього біля храму казкову резиденцію.

Найенергійніші хлопчики та дівчатка встигали скрізь: послухати в соборі святкових віршиків та пісень у виконанні вихованців недільної школи, позазирати у віконця чепурного будиночка Святого Миколая, покататися з гірки, потанцювати на сніжку, повторити вивчені напам’ять віршики… Батьки ледве встигали за своїми крихітними непосидами.

Наталя Черчович прийшла на святкове дійство з двома синами: чотирирічним Іллюшою та восьмирічним Стасом. Поки хлопчики борюкалися у снігу, мама розповіла, що вони разом чекали на цю подію уже кілька тижнів. Перед тим, як вирушити до резиденції Святого Миколая, прикрасили своє помешкання, написали Чудотворцеві листи. “Кажу їм: “Вірте, бажайте, мрійте – і все здійсниться”, – поділилася пані Наталя.

Тим часом святкове дійство в соборі завершилося врученням чарівних документів – сертифікатів помічників Святого Миколая благодійникам, які подарували малечі можливість упродовж місяця (з 18 грудня по 19 січня, з 10.00 до 19.00) навідуватися в затишну й щедро оздоблену новорічною атрибутикою резиденцію Чудотворця.

Довгожданий святитель Миколай (актор Народного театру на Павленках Олександр Котляров) вийшов до дітвори з собору в супроводі архієпископа Полтавського і Кременчуцького УПЦ КП Федора, священиків та вихованців недільної школи. Першими солодкі подарунки від Чудотворця отримали саме діти, які підготували до свята пісенно-музичне дійство.

Надалі ж усе пішло, як то кажуть, не за програмою. Власне так, як і має бути в присутності надзвичайного героя, в казковій резиденції та ще й на порозі чарівних свят. Охочих зайти в будиночок до святителя виявилося настільки багато, що відомий своєю добротою архієпископ Мир Лікійських Миколай невдовзі вирішив роздати подарунки дітворі відразу й прямо на ганку. Віддячити ж за них віршиками дозволив у будь-який день протягом свого перебування у резиденції. Хлопчиків і дівчаток, яким дуже кортіло продекламувати святкові віршовані рядочки, уважно вислухав владика Федір.

Обдарована святителем дітвора з апетитом ласувала цукерками, печивом, мандаринами. Солодкі подарунки, за словами голови ГО “Команда небайдужих” Наталії Гранчак, вдалося підготувати завдяки ряду полтавських підприємств та окремих благодійників. Вона також нагадала, що, приводячи дітей у казкову резиденцію, батьки мають можливість і самі долучитися до добрих справ. Варто лише придбати запропоновані тут новорічні вироби чи солодощі. Виручені за них кошти підуть на облаштування дитячої кімнати у Ветеранському центрі соціально-психологічної реабілітації учасників АТО. Отож кожен може випробувати себе на доброту й милосердя і хоча б на мить опинитися в ролі творця чудес.

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У день пам’яті Миколая Чудотворця, 19 грудня, керівники області взяли участь у традиційній святковій акції “Святий Миколай крокує Полтавщиною”.

Голова облдержадміністрації Валерій Головко відвідав маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення Полтавської дитячої міської клінічної лікарні. Безсумнівно, це ті дітки, про одужання яких Миколай Чудотворець чує найпалкіші щоденні молитви їхніх батьків. Допоки хлопчиків та дівчаток підбадьорював зразковий театр масових видовищ “Полтавські балаболки”, Валерій Головко у супроводі директора департаменту охорони здоров’я ОДА Віктора Лисака, начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА Олександра Буцького, головного лікаря медичного закладу Лариси Савченко оглянув світлі й оснащені сучасним обладнанням маніпуляційні та санітарні кімнати онкогематологічного відділення. Воно розраховане на 30 ліжок. Наразі тут лікуються 26 хворих.

Завідуюча відділенням Світлана Шевченко розповіла, що з 1995 року воно входить до складу так званої кооперативної групи з лікування лейкемії та онкозахворювань в Україні. Відтоді вдалося досягти значного покращення ефективності лікування – відсоток пацієнтів, які одужують, зріс із

5 до 70 процентів. Дітей лікують за сучасними європейськими протоколами, які дають змогу не просто підлікуватися, а перемогти недугу. Прикметно, що в День Святого Миколая до лікарні завітала одна з колишніх пацієнток відділення, нині щаслива молода мама півторарічного хлопчика.

Голова обласної ради Олександр Біленький привітав зі святом пацієнтів обласного санаторію для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Дітлахам він побажав швидше одужати й повернутися у родини. З головним лікарем медичного закладу Віктором Бойком Олександр Біленький говорив про проблеми й перспективи енергоефективності, адже саме цього року в санаторії почали заміну старих вікон.

Дочекалися високоповажних гостей із традиційними гостинцями-миколайчиками в День Святого Миколая також маленькі пацієнти дитячого відділення обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, педіатричного відділення №2 обласної дитячої клінічної лікарні та вихованці ряду інтернатних закладів.

У Микільському навчально-реабілітаційному центрі (с. Микільське Полтавського району) в рамках акції “Святий Миколай крокує Полтавщиною” було відкрито сучасне реабілітаційне відділення для дітей з особливими потребами.

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Дитяче свято до Дня Святого Миколая пройшло в академічному обласному театрі ляльок. Тут зібрали малят пільгових категорій, які перебувають на обліку служб у справах дітей: це маленькі сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів і піклувальників, прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ), у тому числі діти внутрішньо переміщених осіб, діти, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній операції, та батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 260 дівчаток і хлопчиків шкільного віку з 19 районів і міст області пограли в ігри, порозважалися з артистами театру – казковими героями, отримали солодкі подарунки. А також подивилися виставу “Срібне копитце” за казкою Павла Бажова, де дівчинка-сирота, яку взяв до себе жити добрий дідусь, переконалася, що головне в житті – робити добро, піклуватися про когось і щоб хтось піклувався про тебе.

– В Україні здавна шанують Миколу Чудотворця, який приходить до дітей тихою зимовою казкою, наповнюючи душі світлими почуттями. Хай у кожної дитини буде любляча родина, – зазначила, вітаючи малят, начальник служби у справах дітей ОДА Інна Конончук.

Загалом в області на обліку служб – понад 500 дітей. Створені 41 ДБСТ і 151 прийомна сім’я.

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Діти, яких життя позбавило радості і тепла сім’ї, вірять у Святого Миколая і чекають від нього подарунків, можливо, навіть більше, ніж їхні зігріті батьківською любов’ю однолітки. Командування полтавської в/ч 3052 Національної гвардії України спільно з капеланом підрозділу Володимиром Храпачем організували в святковий день зустріч із вихованцями Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і принесли малечі солодощі від Святого Миколая. Солдати прибули в повній амуніції, привітали дітей та колектив закладу, провели бесіду з молодими українцями про добро, милосердя та любов до Батьківщини.

Діти подякували військовим чудовою піснею. А після урочистостей до воїнів утворилося кілька черг, бо ж уся малеча бажала приміряти кевларові каски, потримати щит, який за розміром був більшим за багатьох малюків. Сироти обіцяли молитися за наших воїнів, щоб вони повернулися додому здоровими і щасливими, щоб нарешті припинилася війна. Це відрадно, бо ж Бог, як відомо, чує обездолених в першу чергу.

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Надвечір у День Святого Миколая у Полтаві відбулося ще одне передноворічне диво: на Театральній площі заграла вогниками головна ялинка міста. Помилуватися 22-метровим святковим деревом у сяючому вбранні прийшли сотні полтавців із дітлахами. Участь в урочистостях взяв міський голова Полтави Олександр Мамай.

Під час концертної програми гостей свята розважали музичні колективи та казкові герої.

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Святкові заходи до Дня Святого Миколая порадували малечу в усіх містах та районах області.

Вікторія КОРНЄВА, Ганна ЯЛОВЕГІНА / “Зоря Полтавщини”; Володимир ЧУТЯНСЬКИЙ, священик УПЦ КП, капелан.