У курортній столиці України Миргороді відбулося Всеукраїнське зібрання керівників профспілкових лікувально-оздоровчих закладів країни з нагоди 25-річчя ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, яке нині об’єднує 80 санаторно-курортних закладів. Одним із них є ПрАТ “Миргородкурорт”.

Фахівцям лікувально-оздоровчих закладів України додав інтересу той факт, що “Миргородкурорт” Всесвітньою федерацією водо- та кліматолікування в Греції визнано кращим серед курортів свого профілю у світі.

Попри фінансово-економічні та інші труднощі, які “Укрпрофоздоровниця” переживає разом з Україною, у її закладах за останні 25 років лікувалися і відпочивали понад 12 мільйонів громадян України та багатьох інших держав.

Миргородські оздоровниці в числі перших надали медичну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз у санаторіях “Миргородкурорту” створені умови для ефективного оздоровлення учасників бойових дій на Донбасі.

У курортній поліклініці, в числі інших приладів, користується попитом у відпочиваючих сучасний апарат магнітно-резонансної томографії. У санаторії “Березовий Гай” ефективно працює школа лікування та профілактики цукрового діабету. Досягнення вітчизняної і зарубіжної медичної науки запроваджується в усіх миргородських санаторіях системи “Укрпрофоздоровниці”. Тільки за останні десять років на оновлення матеріальної бази та підтримання її на сучасному рівні освоєно понад 129 мільйонів гривень.

На запитання гостей, хто так щедро фінансує “Миргородкурорт”, генеральний директор оздоровниці, заслужений лікар України Олександр Гавловський наголосив, що всі досягнення – підсумок сумлінної праці високопрофесійного колективу оздоровниці.

За рахунок власних коштів збудовано подібний до кращих світових зразків світло-музичний фонтан, плавальний басейн під відкритим небом та багато інших сучасних лікувально-оздоровчих об’єктів.

Окреслили актуальні завдання профспілкових установ у організації оздоровлення населення, висловили слушні зауваження та пропозиції зміцнювати зв’язки з органами виконавчої влади голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, народний депутат України Сергій Каплін, заступник голови ФПУ Володимир Саєнко, голова правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Микола Субота та інші.

Учасники зібрання схвально відгукнулися про святковий концерт, на якому прозвучав гімн “Укрпрофоздоровниці”. Автори пісні про сучасне профспілкове життя на благословенній Полтавщині – голова Полтавської обласної ради профспілок Леонід Вернигора та профспілковий активіст Ігор Миргородський.

Згадали і про те, що у квітні 2017 року виповниться сто років від часу заснування Миргородської оздоровниці. З нагоди цього поважного ювілею нинішнього ПрАТ “Миргородкурорт” адміністрація та громадська рада курортного музею звертається до ветеранів, які в свій час лікувалися, працювали, мали будь-які інші зв’язки з курортом і мають цікаві спогади, фотографії, нагороди чи якісь інші матеріали про історію курорту, передати або надіслати експонати на адресу: 37600, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, народний музей курорту. Достойні уваги і доброї пам’яті матеріали будуть використані в ювілейній експозиції музею і, при бажанні власників, можуть бути їм повернені.

Зрештою історія курорту – це долі багатьох людей, які й сьогодні пишуть славні сторінки в історію оздоровниці, яка є гордістю Полтавщини, Української держави.

Леонард НІКОЛАЄНКО

“Зоря Полтавщини”