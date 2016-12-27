Фермерських господарств нині в області є чимало. Спеціалізуються вони здебільшого на вирощуванні зернових культур. І лише одиниці займаються такою копіткою справою, як овочівництво. СФГ “Хан” Великобагачанського району господарює на 600 гектарах орендованих земель на території Устивицької й Михайлівської сільрад. Упродовж кількох десятиліть спеціалізується, окрім зернових культур, на вирощуванні овочів, картоплі та кавунів.

– Два вектори виробництва – це стабільність і розвиток агроформування. У цьому році, наприклад, кукурудза через весняні заморозки не дала очікуваного результату, зате овочі вродили, – зазначив керівник фермерського господарства Григорій Хан. – Найбільше порадувала капуста. Високий урожай дала і рання, й середня, і пізня. Добре вродила й морква.

Варто додати, що в СФГ на 7 із 30 гектарів, відведених під овочі площ, є крапельне зрошення. Сама зрошувальна система – мотопомпи, штучні резервуари для води, насоси та система трубопроводів – працює вже 6 років, а крапельну стрічку доводиться міняти на нову через кожні 2 роки. За словами Григорія Хана, капіталовкладення у зрошувальну систему виправдовує результат – отриманий урожай. Проблем із реалізацією вирощеного немає, оскільки клієнтська мережа для оптових закупівель сформована давно. Овочі продають у 3 області – Сумську, Харківську та свою, яка 30 років тому стала для Григорія Хана рідною, Полтавську. Чи не найбільшим споживачем високоякісної продукції СФГ є ПрАТ “Миргородкурорт”.

Цьогорічна цінова політика на овочі й кавуни загалом не задовольняє фермерське господарство. Бо якщо, скажімо, для споживача вартість тих самих кавунів минулого сезону була зависока, то для тих, хто їх вирощував, – занизька. У розпал сезону споживання смугастих ягід оптова ціна за кілограм для фермерського господарства складала 0,5 гривні. А наявність між виробником і кінцевим споживачем двох посередників, оптових закупівельників і підприємців з роздрібної торгівлі підвищувала їх вартість до 2,5 – 3,5 гривні.

СФГ “Хан” частково займається й тепличним та напівтепличним вирощуванням розсади і овочевої продукції. Однак висока вартість енергоносіїв, яка значно підвищує вартість овочів і робить їх практично недоступними масовому споживачеві, зводить нанівець тепличну справу. Надто нині, коли знизилася купівельна спроможність переважної більшості наших співвітчизників. І це тут добре розуміють. Тож, за словами Григорія Хана, заробляє фермерське господарство за рахунок збільшення сезонного валового виробництва овочів так званого борщового набору й не тільки. Зокрема – баклажанів, солодкого перцю, помідорів, огірків, цибулі, моркви, капусти, буряків, картоплі, кавунів…

Агроформування загалом надає роботу близько 10 устивицьким селянам, які в сезон займаються висаджуванням розсади та збиранням овочевих культур. Прополювання міжрядь виконують відповідні механізми. А для сівби у фермерському господарстві застосовують овочеву сівалку італійського виробництва “Гаспарта”.

Свого часу Григорія Хана запрошували розвивати фермерство в Білгородську область РФ та Киргизстан. Там і умови значно ліпші пропонували, адже тамтешня державна політика спрямована на підтримку фермерів, і кредити безпроцентні, й відшкодування на рівні 80 відсотків вкладеного капіталу та 5 років розвитку ФГ без сплати податків обіцяли. Але не зміг Григорій Сергійович залишити те, до чого прикипів всією душею, полюбив один раз і на все життя – чудову українську природу, Великобагачанський край із його щирими працьовитими людьми. Тут, створивши сім’ю, пустив він своє коріння. Виростив дітей, тепер і внуки підростають. Особлива гордість Григорія Сергійовича – шестирічний Артем, який з власної ініціативи у чотири роки пішов до школи, а нині вже навчається у 3-му класі.

Велике значення для Григорія Хана має й справжня чоловіча дружба, яка роками в спільній землеробській справі складалася між ним і директором ПП “Агро-2010”, депутатом Великобагачанської райради Михайлом Костенком. Якщо на початку спільної діяльності, а Григорій Хан є ще й заступником директора ПП “Агро-2010”, вони підтримували один одного морально та фінансово, ділилися знаннями, то зараз обидва аграрії мають неабиякий досвід і обидва – заслужені працівники сільського господарства України.

Стосовно виробничої діяльності, то у структурі товарних посівів зернових і ПП “Агро-2010”, і СФГ “Хан” – пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник. Якщо соя й соняшник цього року дали непоганий урожай, у середньому понад 25 центнерів з гектара, то кукурудза й ранні зернові дещо підвели. Частину зерна вже реалізували, натомість закупили посівний матеріал і міндобрива, розрахувалися з орендодавцями за паї, а частину збіжжя залишили “до ліпших часів” у власних зерносховищах. В агроформуваннях за останні 5–6 років практично повністю оновили машинно-тракторний парк. У цьому році, наприклад, придбали кілька одиниць техніки: трактор, 2 культиватори, обприскувач.

Обидва агроформування активно підтримують соціальні проекти. Розчистка доріг взимку, благоустрій територій навесні, дрібний ремонт доріг, налагодження нічного освітлення вулиць, допомога школам, дитсадкам, сільським клубам, підтримка ветеранів війни – це далеко не повний перелік добрих справ, які є на рахунку ПП “Агро-2010” та СФГ “Хан”. Загалом же тут не звикли рахувати кошти, які витрачаються на соціальну підтримку місцевих громад. До того ж за користування землею агроформування сплачують до місцевих бюджетів по 4 тисячі гривень за кожен орендований гектар.

І в ПП “Агро-2010”, і в СФГ “Хан” цінують своїх трударів. Скажімо, з нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства – практично всі члени обох трудових колективів, а їх загалом близько трьох десятків, отримали грошові премії. Серед класних спеціалістів – фахівці інженерної служби Юрій Сердюков і Михайло Біленький, механізатори Олександр Карпенко й Віктор Юрко. Діти працівників агроформувань у ці дні отримують новорічні подарунки.

Події на буремному сході нашої країни згуртували українців у спільній справі – допомозі нашим воїнам. Не залишились осторонь і Михайло Костенко та Григорій Хан. Через полтавських волонтерів вони допомагали фронту і продуктами, й коштами. Більше року прослужив у зоні АТО менеджер із реалізації сільськогосподарської продукції ПП “Агро-2010”, син директора агроформування Віталій Костенко. А Григорій Хан також допомагав і продовжує допомагати коштами Миргородській бригаді тактичної авіації (командир – Сергій Ялишев). І в тому, що місія ОБСЄ, яка побувала в цій бригаді, високо оцінила належний стан військової частини, є і заслуга аграрія.

Для устивицьких дітей на території “Агро-2010” його керівники облаштували міні-зоопарк, де у вольєрах розгулюють павичі й цесарки, декоративні кури й фазани, інше птаство. А з місяць тому до них долучився й молодий лебідь, який чомусь не відлетів зі своєю зграєю, а залишився зимувати на устивицькому ставку…

Людмила ДАЦЕНКО

Микола БЕЗНОС (фото)

“Зоря Полтавщини”