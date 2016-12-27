Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Полтаві відвідала міську дитячу лікарню, військовий госпіталь, поспілкувалася зі студентами УМСА і насамкінець провела брифінг для журналістів. У брифінгу взяли участь директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктор Лисак, ректор Української медичної стоматологічної академії, професор, доктор медичних наук В’ячеслав Ждан.

Серед найпроблемніших галузей української медицини очільниця МОЗУ назвала трансплантологію, а також ліцензування медичних працівників: наразі медики надають послуги під ліцензією закладу, тоді як професійна ліцензія дозволить розширити можливості лікарів. За її словами, змінити систему охорони здоров’я неможливо, не змінивши підходи до медичної освіти. В ході спілкування студенти УМСА висловили свої ідеї, зауваження.

Уряд розпочав процес створення госпітальних округів – на Полтавщині планується утворити 4 таких округи. Надлишок лікувальних закладів доведеться перепрофільовувати на реабілітаційні, паліативні, хоспісні тощо. Із 2017 року змінюються підходи до надання медичних послуг, кожен пацієнт отримає можливість самостійно обирати собі сімейного лікаря, терапевта, педіатра. Із 2018 року буде запроваджено страхову медицину: наявне у бюджеті фінансування буде передано Національній службі охорони здоров’я, яка фактично й розраховуватиметься із лікувальними закладами за кожну надану медичну послугу. При цьому буде визначено тарифи на різні види послуг, і по факту гроші “ходитимуть” за пацієнтом. Але, крім фінансової частини реформування, передбачено також створення системи громадського здоров’я. Адже зараз, за словами Уляни Супрун, 99 відсотків коштів спрямовується на лікування уже наявних хвороб і лише 1 відсоток – на їх профілактику.

У Полтаву Уляна Супрун приїхала, щоб подякувати за чудову роботу місцевих фахiвцiв і з’ясувати, чим мiнiстерство може допомогти області.

Запитання журналістів стосувалися забезпечення Полтавщини вакциною проти грипу, загальної доступності медичних послуг, і зокрема для пацієнтів на візках. Так, люди з обмеженими можливостями через окупацію Донбасу втратили унікальну базу оздоровлення. Як сказала Уляна Супрун, усі позитивні зрушення, темп реформи залежатимуть у тім числі й від того, наскільки чесно будуть сплачуватися податки і відповідно наповнюватися бюджет. На жаль, декларації чиновників свідчать про бажання приховувати від оподаткування навіть готівкові кошти.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”