Добрі традиції склалися в роботі дружнього, працьовитого і відповідального колективу центрального відділення поштового зв’язку “Велика Багачка”. Працівники пошти не лише оформляють передплату на друковані видання і доставляють періодику. Вони надають понад п’ятдесят різноманітних важливих послуг. Це, зокрема, доставка переказів, пенсій, різноманітних товарів, ліків, у тому числі й на замовлення, страхування, прийом комунальних платежів, продаж квитків на автобуси й поїзди.

В числі кращих – ВПЗ “Балюки” (завідуюча – Ірина Балюк, занесена на районну Дошку пошани, та листоноша Ганна Писаренко, нагороджена Почесною грамотою Полтавської дирекції УДППЗ “Укрпошта”), ВПЗ “Радивонівка” (завідуюча відділенням – Світлана Гребнєва), ВПЗ “Остап’є” (завідуюча відділенням – Марія Кордубан).

Виконуюча обов’язки начальника ЦВПЗ “Велика Багачка” Віта Шепель говорить, що найбільшою популярністю користується місцева районна газета “Рідний край”. Багато передплатників і в “Зорі Полтавщини”, бо в ній кожен може знайти не лише потрібну й важливу оперативну інформацію, а й публікації найрізноманітнішої тематики. Особливо цікавляться читачі додатками. “Зоря Полтавщини” – газета для всієї родини.

Мешканці району традиційно передплачують близько 17 тисяч примірників різноманітних видань. На день нашої зустрічі було оформлено 82 відсотки передплати до відповідного періоду минулого року. Віта Шепель переконана, що, виходячи з темпів, передплата цьогоріч нижчою не буде.

Віктор КОСТЯНТИНІВ

Журналіст