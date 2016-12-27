Чотиристоронню територіальну угоду на 2017 рік між учасниками соціального діалогу – обласною радою, облдержадміністрацією, об’єднанням організацій роботодавців і облрадою професійних спілок – підписали днями у Полтаві голова ОДА Валерій Головко, голова обласної ради Олександр Біленький, голова правління Полтавського обласного об’єднання організацій роботодавців Сергій Змієвець та голова обласної ради професійних спілок Леонід Вернигора.

Документ – регіональний нормативний акт, що визначає узгоджену роботу із соціально-економічного розвитку регіону, вдосконалення трудових відносин. Підписанти зобов’язуються спільно захищати соціальні пільги і гарантії трудящих Полтавщини.

– Наше спільне завдання – створення умов для збереження, відтворення й розвитку трудового потенціалу, забезпечення соціальних гарантій і підвищення якісного життєвого рівня населення. Саме на це спрямована Територіальна угода, яка є фундаментом для колективних договорів на підприємствах. Важливо, що така система надає можливості додаткових гарантій захисту практично для всіх працівників і державного, і приватного секторів економіки, – наголосив Валерій Головко.

– Переходимо до нового етапу співпраці з бізнесом, профспілками та роботодавцями, основи якого заклали вже давно, – сказав Олександр Біленький. – Головне – щоб угода стала реальним інструментом підтримки роботодавцям, стимулом для розвитку промисловості. У свою чергу роботодавці також пообіцяли, зокрема, дотримуватися соціальних стандартів, які затверджуються на наступний рік. Насамперед це стосується зростання зарплат на підприємствах.

Анна ДОРОШЕНКО

Журналіст