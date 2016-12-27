У нашій області проживає понад 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – людей, які були змушені залишити свої домівки через конфлікти та військові дії. Коли розпочиналося впровадження проекту “Полтавська область для ВПО”, він був розрахований на 2 тисячі таких громадян, тому є потреба продовжити роботу наступного року.

Про це йшлося під час підбиття підсумків на Координаційній раді з реалізації проекту “Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб”. Зокрема зазначалося, що Полтавська облдержадміністрація перемогла в конкурсі проектів на підтримку ВПО та підписала контракт з представництвом Європейського Союзу в Україні на його співфінансування. Співвиконавцями є також благодійна організація “Світло надії”, обласний центр зайнятості, обласна організація Товариства Червоного Хреста, Полтавська і Гадяцька міські ради, Новогалещинська селищна рада Козельщинського району.

У рамках проекту створюються базові житлові умови для перебування ВПО на території регіону, покращується можливість їхнього доступу до медичних, соціальних, адміністративних, інших послуг, поліпшуються взаємодія та інтеграція таких людей до приймаючих громад, доступ до освіти та місцевого ринку праці.

Це перший досвід роботи в області в подібній сфері, розповів заступник директора департаменту економічного розвитку ОДА Дмитро Орлов. Проектна заявка Полтавщини була відібрана в числі 17 інших. Одними із заходів проекту стали обласні ярмарки зайнятості для внутрішньо переміщених осіб у Полтаві й Кременчуці, в яких взяли участь понад півтори тисячі людей такої категорії та 50 представників роботодавців. Департамент економрозвитку та обласний центр зайнятості спільно організували громадські роботи, які фінансуються коштами ЄС та співфінансуються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття і місцевими бюджетами. Загалом в 2016 році близько 800 осіб працювали й отримували зарплату на громадських роботах у сферах благоустрою, соціального захисту, культури в 65 територіальних громадах у 23 районах області та в 5 містах обласного значення. 425 людей з числа ВПО працевлаштовані, 150 отримали підтримку, кошти, обладнання на відкриття власної справи, роботодавці отримували компенсацію за працевлаштування ВПО.

1200 переселенців отримали тимчасове житло. Зокрема завершується капітальний ремонт соціального готелю “Жовтень” у Гадячі. Триває ремонт другого поверху житлового будинку в Новій Галещині, де на першому поверсі вже живуть переселенці, серед яких – люди з інвалідністю. Про хід ремонтних робіт, надання житла, пов’язані з цим проблеми розповіли Гадяцький міський голова Володимир Нестеренко, Новогалещинський селищний голова Світлана Самсонова.

У Полтаві обладнали 6 додаткових груп на 180 місць у дитячих садках, закупили додаткову навчальну літературу для шкіл естетичного виховання, де навчаються діти переселенців. На базі благодійної організації “Світло надії” у рамках проекту працюють п’ять соціальних співробітників для допомоги внутрішньо переміщеним особам. У Полтавській обласній організації Товариства Червоного Хреста України з ВПО працюють 2 соціальних працівники та 2 психологи. Між тим, багато коштів за різними напрямками з різних причин не освоєні.

– Проект дав змогу відреагувати на виклики часу, закласти базу для роботи з внутрішньо переміщеними особами, щоб вчасно реагувати на їхні потреби і надати набір відповідних послуг. Його потрібно продовжити хоча б у межах фінансування, яке не встигли використати, – підсумував заступник голови ОДА Олег Пругло.

Загалом з різних джерел у рамках названого проекту використано 9,42 мільйона гривень.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”