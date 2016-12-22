У СВК “Перемога” Хорольського району (керівник – заслужений працівник сільського господарства України, депутат районної ради Анатолій Пасюта) одним із головних напрямків господарювання є тваринницька галузь. На 4 молочнотоварних фермах, які функціонують практично в кожному селі, де сільгоспкооператив орендує землі, загалом утримується 2,7 тисячі голів великої рогатої худоби, в тому числі 1,2 тисячі корів. Агроформування має статус племрепродуктора із розведення української чорно-рябої молочної породи корів.

Сільськогосподарський кооператив обробляє майже 5,5 тисячі гектарів земель. Значні площі тут відводяться під кормовий клин. У цьому році в господарстві заготовлено півторарічний запас кормів для тваринництва. Добре збалансований раціон годівлі худоби й належні умови утримання дають відповідний результат. Щодоби в агроформуванні надоюють по 21 тонні молока, а кожна фуражна корова дає близько 18 кілограмів цього цінного високоякісного продукту. Останніми роками середньорічні надої по господарству становлять не нижче 6 тисяч кілограмів на корову. Не менше буде і в цьому році. Варто зазначити, що приміщення для худоби на фермах, де ми побували, наприклад, найбільша МТФ у Клепачах (тут утримується близько 1000 голів ВРХ), обладнані новітніми пристроями для напування та видоювання корів. Для зберігання тепла в сараях установлено пластикові вікна. За словами головного зоотехніка СВК “Перемога” Анатолія Бови, в господарстві притримуються однотипного принципу годівлі худоби. Щоправда, влітку раціон збагачують зеленою масою.

Значні кошти господарство вкладає у розвиток тваринницької галузі, модернізацію приміщень та обладнання молочнотоварних ферм. Зараз, приміром, ведеться реконструкція нових літніх майданчиків на 200 голів ВРХ. Загалом у тваринництві господарства працюють понад 120 осіб, мають стабільний дохід до сімейних бюджетів. Розуміючи важливість наявності робочих місць на селі, керівництво агроформування стабілізувало поголів’я худоби й тримає курс на розвиток галузі.

На високому рівні в сільськогосподарському кооперативі й культура землеробства. А відтак і врожаї тут отримують достойні. Скажімо, в цьому році зернові культури загалом дали по 74 центнери з гектара. Соняшнику зібрали по 27 центнерів, ранніх зернових – понад 50. Порадувала аграріїв і кукурудза, її намолочували по 115 центнерів з гектара.

Нині на току господарства, в зерносховищах якого може одночасно зберігатися 15 тисяч тонн збіжжя, тривають роботи з доведення до кондиції насіння люцерни, досушують і зерно кукурудзи: з вологості 19–20 відсотків – до 13–14 відсотків. У агроформуванні повсякчас дбають про майбутній урожай. Поля господарства вдосталь отримують і органічних, і мінеральних добрив. У задовільному стані ввійшли в зиму 800 гектарів посівів озимої пшениці, добре підготовленими – практично всі лани сільгоспкооперативу. Стосовно обробітку грунту, то, за словами головного агронома СВК “Перемога” Володимира Разумейка, тут застосовують комплексний метод на окремих полях – глибока оранка, на чималих площах вдаються до поверхневого та нульового обробітку.

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Своєчасна виплата заробітної плати працівникам господарства, розрахунок за оренду земельних паїв і сплата податків – це першочергові розрахунки. Фактично на утриманні агроформування перебуває соціальна сфера населених пунктів, де орендує землі СВК “Перемога”.

Розчищені від снігу дороги, освітлені сільські вулиці, добротні житлові будинки мешканців сіл… Мабуть, саме це і є головною ознакою того, що місцеві громади живуть, працюють і розвиваються. Люди мають стабільну роботу й достойну заробітну плату. Добрим стимулом для селян є і виплата 13-ї зарплати та преміювання працівників СВК, а їх приблизно 300 осіб. На території господарства функціонують 2 загальноосвітні школи: одна – в Клепачах, інша – у Шишаках.

– Землі Шишацької сільради до нас приєдналися нещодавно, років два тому. Ситуація в аграрному секторі на той час там була плачевна, – розповідає головний зоотехнік СВК “Перемога” Анатолій Бова. – Приміщення двох молочнотоварних ферм, свинарника й тракторної бригади вже розібрали, над гаражем провалився дах… Лише добрий господар, кваліфікований керівник запобіг аналогічній ситуації й у Клепачівському агроформуванні. Нині ж ситуація в Шишаках змінюється на ліпше.

Варто зазначити, що, очоливши в 1993 році місцеве агроформування, тоді ще зовсім молодий керівник Анатолій Пасюта не лише зумів зберегти господарство, а й значно примножив його базу. Нині СВК “Перемога” – одне з кращих сільгосппідприємств не лише Хорольського району, а й області. Успішна робота Анатолія Григоровича належно оцінена державою. Його удостоєно почесного звання “Заслужений працівник сільського господарства України”, а з нагоди Дня Незалежності України він нагороджений орденом “За заслуги” ІІ ступеня. У свою чергу керівництво СВК “Перемога” й особисто Анатолій Пасюта докладають усіх зусиль для поліпшення соціальної інфраструктури територіальних громад, підвищення рівня оплати праці сільських трударів.

Людмила ДАЦЕНКО.