Цією публікацією завершуємо наш моніторинг цін на деякі основні продукти харчування під час тримісячного експерименту – запровадження Кабінетом Міністрів мораторію на державне регулювання цін із 1 жовтня по 31 грудня 2016-го. Попередні “цінові” матеріали були вміщені в “Зорі Полтавщини” №№ 161–162 за 25 жовтня та №№178–179 за 22 листопада 2016 року).

Знову минуло чотири тижні, знову ті самісінькі прилавки і переважно ті ж продавці.

Піст нам не по кишені

У м’ясних рядах Центрального ринку Полтави зміни таки відбулися: подешевшало сало. Як говорить знайомий із попередніх публікацій продавець свинини, після затишшя торгівля днями трошки ожила. На запитання, чи не через Різдвяний піст зменшився попит на його товар, чоловік усміхається:

– Ви думаєте поститися людям по кишені? Ціни на пісні продукти – скажені, а на самій каші українець не виживе. Ціна на м’ясо у нас тримається нарівні з листопадом, а на сало (місяць тому воно коштувало від 15 до 50 гривень за кілограм, залежно від товщини. – Авт.) – сміливо десятку скидайте.

…Обходжу увесь ряд. Розкішна почеревина, в якій прорізі більше, ніж сала, коштує 60–65 гривень за кілограм. Поряд зачищений свинячий балик можна купити по 70 (середа, обідня пора). Інша продавчиня мою цікавість перериває швидко: “Вам купить чи побалакать? Он підіть до залізного прилавка, бачите, де черга стоїть? Там кнурятину продають, тільки людям не кажуть, чому дешевше”.

“Наша ряба” на території Центрального ринку на цінниках у грудні порівняно з листопадом – без змін: курка коштує 39,90 гривні (у жовтні було 46,95) за кілограм, філе – 72,90 (75,95 два місяці тому).

Те ж саме і з рибою – хек “молочний” коштує 68 гривень за кілограм, подекуди – дорожчий на копійки (до 90 копійок у сусідніх кіосках). Хоча на іншому ринку (“Київському” – по вулиці Зіньківській) з тиждень тому бачила навіть по 64 гривні. Ставкова, річкова риба також, попри всі незручності зимової ловлі й продажу на морозі, не здорожчала.

Яйця курячі на ринку в тих же цінових межах (від 22 до 27 гривень за десяток).

Два місяці поспіль під девізом “все – по 5” трималися картопля, морква й цибуля. У грудні у “котелевському” кутку овочевого ринку картопля здорожчала на 50 копійок. Причина – винятково через потребу опалювати складське приміщення, що й прогнозували наші експерти ще на початку мораторію. Певно, з тієї ж причини 5 гривень за кілограм віднедавна коштує й капуста (місяць тому – 3,50–4). Сільська жінка, ящики за спиною якої повкутувані у шуби, пальта і брезент, пояснює: доки тримався мороз, картоплею не торгували взагалі.

Не подорожчали і яблука. Продавчиня, яка місяць тому журилася жовтневими платіжками за “комуналку”, уже за листопад отримала до оплати від “теплокомуненерго” 1610 гривень за двокімнатну “хрущовку”.

– Я у шоці, – говорить жінка, – яблука – це був так, підробіток, торгую речами на ринку. Зараз підробітку вже ніякого, народ по фрукти-овочі подався у супермаркети (там справді дешевше. – Авт.). Навчаю студента на платному відділенні. Дурдом. Заплатити за все – нереально.

На запитання, чи зможуть власники краму підняти найманим реалізаторам “мінімалку” до 3200, жінка сумно усміхається: “А ви як думаєте?”

Купую два апетитних червоних яблука сорту “гала”, виходить на 4,50. Із такої виручки якраз вистачить і на освіту студенту, і на 3200 реалізатору…

У супермаркеті паляниця “Полтавська” вищого ґатунку вагою 0,5 кг по-старому коштує 7,50, а от чорного 700-грамового хліба (“Поживний” житньо-пшеничний) за 4,55 гривні немає. І цінника також. Співробітниця перепитує: “Вам соціальний? Ще не привозили. Чому цінника немає? Та тому, що хліба нема”.

Олія “Олейна” традиційна соняшникова рафінована 0,5 літра тримається увесь мораторій по 17,80 гривні.

Пакет молока “Гармонія” (0,9 кг) жирністю 3,2 відсотка здорожчав на півтори гривні й коштує тепер 15,45 (13,95 місяць тому).

Тож загалом на ринку ціни на продукти протрималися чотири тижні майже без змін, за винятком молока. До речі, “з доставкою до під’їзду” воно у Полтаві також відчутно подорожчало – у вихідні коштувало вже 33–36 гривень за трилітрову банку. Хоча про неминуче здорожчання “молочки” фахівці також попереджали на початку експерименту.

Коментар спеціаліста

Про результати спостережень за динамікою цін у торговельній мережі знову говоримо із завідуючою сектором контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в області Іриною Максимішиною.

– З часу нашої останньої зустрічі дослідження роздрібних цін на ту групу товарів, на яку було призупинено державне регулювання, показало, що в торговельній мережі подешевшали борошно та макаронні вироби. У грудні по всіх продуктових супермаркетах розпочалися акційні знижки (у час пік, близько 12-ї та після 17-ї там дійсно не проштовхнешся. – Авт.). Це стосується у тім числі й м’яса. Але єдиної тенденції, системи немає: у одній мережі супермаркетів, скажімо, цукор дещо дорожчає, в іншій – навпаки. Певно, все залежить від постачальників, транспортних витрат тощо. Те ж саме, до речі, за останні тижні стосувалося й молочних продуктів: у супермаркетах ціни на них коливалися. Насправді зробити “чисте” дослідження важко, адже треба відслідковувати ціну на товар однієї торгової марки, а її на момент моніторингу в магазині може не виявитися – як і трапилося у вашому випадку із соціальним хлібом. Те, що ви не виявили ні хліба, ні цінника, у торговельних мережах пояснюють так: якщо людина бачить цінник, вона настійно вимагатиме товар, мовляв, він повинен бути! Попит на соціальні сорти хліба стабільно високий.

У першій декаді грудня у мережевих магазинах подорожчали яйця. Це – сезонний продукт, як і молоко, тому коливання можливі. Але ніяких різких цінових сплесків за цей період не було.

Визначення державної цінової політики Кабінетом Міністрів передбачене Конституцією України. Цей мораторій мав на меті визначити, наскільки дієвим було чинне регулювання цін. Можливо, настав час змінити методи впливу на них. Свій моніторинг проводять у всіх регіонах і облдержадміністрації, і Держстат, і Держпродспоживслужба. Тож які висновки буде зроблено за результатами цих спостережень, дізнаємося вже у наступному році.

Діалоги

Продавчиня домашніх курей (тушки жовті, жирні):

– Стало ще хуже: ціна на місці, а грошей у людей нема.

– Так за тепло ж платити треба…

– А нехай би вони (це вже явно не про покупців. – Авт.) вивішалися на тому теплі! І на холоді! Після того тепла із пенсії й на сухарі не останеться. Моя мама на субсидію тричі подавала, і кожного разу – “нуль”! Не положено. А вона хіба винувата, що сама в селі у хаті лишилася?

Жінка додає слова, які я, чесно попередивши, записати не можу.

– А жалко, що не можете!

Продавчиня мороженої риби спілкується спокійно:

– Ціни тримаються кілька місяців – хек, окунь, морський язик, м’ясо хека в тубах – усе, як було. І на новорічні свята навряд чи щось подорожчає. Бо хто ж його купуватиме? І без того пенсіонери сваряться. А наш товар через стільки кордонів, митниць переходить – звідти й ціна. Не тільки вам дешевше хочеться, ми й самі “за”: люди б усе це розібрали, з’їли, і нам було б добре. А так числа до 25-го товар лежатиме, хіба на Миколая хтось оселедця купить…

На запитання про очікувані народом 3200 жінка говорить:

– У мене рибу купує лікар із “швидкої”. Так у нього зараз ставка 3 тисячі. Каже, з наступного року, напевне, доплати познімають, щоб не витрачатися на зарплати більше, ніж зараз, та на тому все й закінчиться. А пенсіонерам добавили кому 100 гривень, кому – 18. Нам отут люди все розказують: і матюкають, і проклинають, і новини приносять швидше, ніж по радіо. А в телевізорі – суцільне шоу, правди нема, кого не послухай…

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Висновок автора. У переважної більшості людей немає грошей, тому наявність чи відсутність державного регулювання цін протягом трьох останніх місяців на ситуацію, за моїми спостереженнями, не вплинуло абсолютно. Ціни на більшість продуктів харчування “стоять” – як на початку мораторію, так і в кінці. На жаль, пересічному українцю матеріальної впевненості це не додає.

Схоже на процес із мирного врегулювання війни на Донбасі: мораторій є, а миру – немає.

Ольга ЩЕГЛОВА.