Голова обласної ради, депутат від решетилівської громади Олександр Біленький прозвітував виборцям про зроблене за рік. Людей зібралося стільки, що у районному Будинку культури не вистачило місця. Вони оцінили звіт.

Мешканка Решетилівки Марина Ненько говорить:

– Після звернення до голови обласної ради минуло усього два дні – і ми маємо тротуар у тому місці, де досі пішоходам доводилося рухатись проїжджою частиною вулиці. Що тут говорити? Вражені.

Валерій Яременко, який працює в органах місцевого самоврядування 16 років:

– І я вражений масштабними справами, що йдуть на користь громаді селища, району і всієї області. Олександр Юрійович тримає слово. Можу говорити про свою громаду – все, що ми планували забезпечити для села Колотіїв, виконано на 100 відсотків.

За рік роботи для потреб решетилівської громади з обласного бюджету виділено майже 20 мільйонів гривень. Крім того, на вирішення проблем земляків Олександр Біленький витратив майже 2 мільйони власних коштів.

– Якщо працюватимемо разом, у нас усе вийде. Попереду дуже багато планів – це ваші ініціативи, прохання, з якими ви звертались. Вони для мене – відправна точка для роботи на посаді голови і депутата обласної ради, – наголосив Олександр Біленький.

На завершення звіту голова обласної ради твердо пообіцяв, що й надалі буде відповідати за кожен крок у діяльності ГО “Патріоти Решетилівщини”, яке він очолює.

Прес-служба обласної ради