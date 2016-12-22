Голова обласної ради, депутат від решетилівської громади Олександр Біленький прозвітував виборцям про зроблене за рік. Людей зібралося стільки, що у районному Будинку культури не вистачило місця. Вони оцінили звіт.
Мешканка Решетилівки Марина Ненько говорить:
– Після звернення до голови обласної ради минуло усього два дні – і ми маємо тротуар у тому місці, де досі пішоходам доводилося рухатись проїжджою частиною вулиці. Що тут говорити? Вражені.
Валерій Яременко, який працює в органах місцевого самоврядування 16 років:
– І я вражений масштабними справами, що йдуть на користь громаді селища, району і всієї області. Олександр Юрійович тримає слово. Можу говорити про свою громаду – все, що ми планували забезпечити для села Колотіїв, виконано на 100 відсотків.
За рік роботи для потреб решетилівської громади з обласного бюджету виділено майже 20 мільйонів гривень. Крім того, на вирішення проблем земляків Олександр Біленький витратив майже 2 мільйони власних коштів.
– Якщо працюватимемо разом, у нас усе вийде. Попереду дуже багато планів – це ваші ініціативи, прохання, з якими ви звертались. Вони для мене – відправна точка для роботи на посаді голови і депутата обласної ради, – наголосив Олександр Біленький.
На завершення звіту голова обласної ради твердо пообіцяв, що й надалі буде відповідати за кожен крок у діяльності ГО “Патріоти Решетилівщини”, яке він очолює.
Прес-служба обласної ради