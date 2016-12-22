Випускники загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації поточного навчального року та попередніх років, які планують взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні знань в 2017-му і бажають ознайомитися з процедурою тестування, можуть випробувати свої сили на пробному ЗНО, яке відбудеться 1 та 8 квітня.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є важливою складовою підготовки до загального тестування. Завдання для пробного ЗНО, що створюються у формі предметних тестів, відповідають програмам ЗНО, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт.

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО) інформує мешканців Полтавської, Сумської та Харківської областей, що реєстрація на пробне ЗНО проходитиме з 1 до 31 січня 2017 року на сайті ХРЦОЯО http://zno-kharkiv.org.ua в розділі “Пробне ЗНО-2017”. Реєстрація не є автоматичним пропуском на основну сесію ЗНО.

Для того, щоб зареєструватися на пробне ЗНО, потрібно здійснити 8 кроків: 1) ознайомитися з Положенням; 2) сформувати реєстраційну заяву за допомогою спеціального сервісу, вказавши про себе: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання, контактний телефон, електронну адресу, категорію випускника, перелік навчальних предметів із зазначенням мови, які обираються для пробного тесту, та обрати із запропонованого переліку населений пункт для проходження пробного ЗНО; 3) заповнити всі поля електронної форми, задати пароль для доступу до “Особистого кабінету учасника пробного ЗНО”, отримати персональний код (пароль і код необхідно зберігати!); 4) зайти в “Особистий кабінет”, раздрукувати реєстраційну заяву та реквізити для оплати кожного замовленого предмета окремо; 5) оформити реєстраційну заяву та надіслати поштою до ХРЦОЯО; 6) оплатити послугу з проведення пробного ЗНО протягом трьох робочих днів з дня електронної реєстрації (квитанцію зберігати!); 7) перевірити стан надходження оплати та заяви на сторінці “Особистий кабінет учасника пробного ЗНО” через 10 робочих днів з дня оплати та відправки реєстраційної заяви; 8) самостійно роздрукувати запрошення на пробне ЗНО з 14 березня 2017 року зі свого “Особистого кабінету” і самостійно прибути на тестування в зазначені час і місце.

Адреса Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, оф. 463. Регіональний центр інформує: вартість пробного ЗНО становить 120 гривень за один предмет. У разі затвердження у Законі України «Про Державний бюджет 2017 року» змін соціальних стандартів ціну за участь у пробному ЗНО-2017 може бути змінено.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”