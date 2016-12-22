Опалювальний сезон 2016–2017 років у Миргороді проходить за стовідсоткового облікування тепла. Встановлювати прилади обліку почали у соціальних установах за бюджетні кошти. Згодом до міської програми, яку ініціював міський голова Сергій Соломаха, на умовах співфінансування залучили мешканців багатоповерхівок.

За два роки оснастили 75 відсотків будівель соціальної сфери та житлового фонду. В поточному році багатоповерхівки дообладнали вузлами обліку теплової енергії централізованого опалення, повідомляють у міській раді. Завдяки встановленню лічильників споживання енергоресурсу зменшилося на 20 відсотків.

Нині продовжується устаткування теплолічильниками багатоповерхівок Кременчука. Мешканці обласного центру, які живуть у будинках, не обладнаних такими приладами, заплатять за опалення значно більше від тих, у кого в будинках лічильники встановлені. За інформацією підприємства “Полтаватеплоенерго”, рівень оснащеності загальнобудинковими засобами обліку теплової енергії житлофонду Полтави становить лише 37 відсотків.