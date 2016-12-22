Книга для лідерів

Опубліковано: 22 Грудня 2016

До Дня місцевого самоврядування у Полтавському університеті економіки і торгівлі підготували презентацію книги “Основи лідерства. Наукові концепції”. Автори – подружжя: ректор ПУЕТ Олексій Нестуля та директор навчально-наукового інституту лідерства Світлана Нестуля.
– Мабуть, мало дати студентам основи самолідерства, важливо дати навички і знання, як поводитись в організаційному контексті, що означає вести за собою групу, брати відповідальність за долю цілої громади – сільської, селищної чи міської, – наголосив Олексій Нестуля.
На презентації були присутні депутати Полтавської міської, обласної рад, представники органів місцевого та студентського самоврядування, науковці, які досліджують цю тему.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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