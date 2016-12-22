Початком Реформації – масштабного релігійного та суспільно-політичного руху в Західній і Центральній Європі – вважається виступ доктора богослов’я Мартіна Лютера 31 жовтня 1517 року проти зловживань католицької церкви, зокрема проти продажу індульгенцій. У релігійному сенсі наслідком Реформації стало виникнення протестантизму.

26 серпня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації”, який передбачає проведення низки наукових, культурних та урочистих заходів.

Про заплановані в цьому контексті дійства на Полтавщині розповіли представники спеціально створеного оргкомітету на прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”. Стартом святкувань стане “Європейський Різдвяний ярмарок” 25 грудня. У Полтаві він пройде на Театральній площі. Серед численних заходів, запланованих на ювілейний 2017 рік, – Всеукраїнська науково-практична конференція “Епоха Реформації і сучасна Україна”, видання книги, присвяченої протестантським церквам на Полтавщині, масштабний велопробіг.