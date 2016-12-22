Кулінарний конкурс

Опубліковано: 22 Грудня 2016

В університеті економіки і торгівлі вперше відбувся міський кулінарний конкурс з нагоди Тижня факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Професійне змагання мало на меті підвищення майстерності кулінарів, удосконалення традиційних і нових технологій, обмін досвідом роботи.
Команди різних навчальних закладів готували національний обід із трьох страв. Перше місце професійне журі, яке очолював суддя Всесвітньої асоціації шеф-кухарів Сергій Назаренко, присудило команді Полтавського вищого професійного училища імені Андрія Чепіги, друге – професійного ліцею, третє – ПУЕТ. Гран-прі конкурсу отримала збірна команда студентів полтавських навчальних закладів.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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