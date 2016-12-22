На запитання читачів “Зорі Полтавщини” відповідає міністр юстиції України Павло ПЕТРЕНКО

“Шановний пане міністре! Ми з сім’єю збираємося переїхати жити до іншого регіону, де моєму чоловіку запропонували постійну роботу. Наскільки проблемним буде змінити місце реєстрації, бо ми чули, що через зміни правил нині це складний процес?”

Не такий страшний вовк, як його малюють. Це українське прислів’я добре підходить до Вашої ситуації. Так, дійсно, на початку березня Кабінет Міністрів затвердив нові Правила реєстрації місця проживання. Однак жодних складнощів для громадян цей документ не створює.

Для того, щоб у добровільному порядку, тобто за власним бажанням, знятися з реєстрації, Вам слід звернутися до виконавчого органу місцевої ради або ж до місцевого ЦНАПу. Сюди ж треба подати такі документи: заяву про зняття з реєстрації місця проживання; документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації (це – паспорт або свідоцтво про народження, якщо Вашій дитині не виповнилося 16 років); квитанцію про сплату адміністративного збору (нині це 12 гривень 33 копійки); військовий квиток або посвідчення про прописку (цей пункт стосується лише громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на такому обліку).

Якщо Ваші інтереси представляє інша особа, то такий представник повинен надати документ, що посвідчує його особу, і довіреність.

Варто також зазначити: якщо батьки дитини, яка не досягла 14 років, зареєстровані за різними адресами, зняття з реєстрації місця проживання дитини разом з одним із батьків здійснюється лише за письмовою згодою іншого з батьків, яку він надає у присутності особи, яка приймає заяву. Простіше кажучи, для зняття дитини з реєстрації Вам доведеться прийти всією сім’єю.

Питання про зняття з реєстрації має бути розглянутим в день звернення. При цьому існує лише 3 підстави для відмови в наданні послуги: 1) не подано необхідних документів; 2) у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними; 3) особа, яка звернулася за послугою, не досягла 14 років.

Якщо Ви маєте намір зняти з реєстрації іншу особу, яка відмовляється пройти зазначену процедуру в добровільному порядку, зробити це можна, лише звернувшись до суду. Така процедура, як правило, застосовується у випадках систематичного порушення правил спільного проживання або за відсутності наймача жилого приміщення без поважних причин понад 6 місяців.

Питання зняття з реєстрації розглядатиметься в судовому порядку в контексті позову про позбавлення особи права на користування житловим приміщенням або ж виселення з житлового приміщення без надання іншого приміщення.

Більш детальні роз’яснення та адвокатську допомогу під час супроводження справи можна отримати в одному з наших центрів чи бюро правової допомоги. Дізнатися, де розташований найближчий пункт допомоги, можна на сайті Мін’юсту або за телефоном “гарячої” лінії: 0(800) 213-103.

Павло ПЕТРЕНКО,

міністр юстиції України.