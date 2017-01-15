“Добрий вечір тобі, пане господарю…” Як райські ластівки, кружляли, тріпотіли невидимими крилами в полтавському Свято-Успенському кафедральному соборі УПЦ КП чудесні слова древньої колядки: “Ой радуйся, земле, Син Божий народився!..” Вони випурхували з людських сердець і летіли крізь намолені стіни храму на всі усюди. Їм услід дивилися урочисті лики святих, махали сотнями вогників свічники, переливався радістю церковний дзвін.

Так минулої неділі, […]

Музика долі, мелодія серця… Ім’я заслуженого працівника культури України, кількох скликань депутата Великобагачанської селищної ради, курінного отамана українського козацтва Григорія Кузьмича СЕРЬОЖКІНА добре відоме не лише в його рідному краї. Адже за своє творче життя він дав путівку в широкий світ багатьом народним хоровим колективам, які своїми піснями звеличують рідну землю і хліборобську працю. Григорію Кузьмичу Серьожкіну 14 січня […]

“Ми дуже вартісні люди, ми варті своєї свободи!” У роки нашої незалежності посилилася увага до збереження національної культурної спадщини, і на цьому полі маємо часом такі дивовижні відкриття. Іноді наче б дрібничка, як отой шматочок тканини, яким одна молода жінка мила посуд, а тут нагодилася в гості разом із родичами випадкова майстриня, яка вихопила його із рук, щось дивне вигукуючи. Виявилося, що то […]

Партнерство, доброзичливість, взаєморозвиток – головні принципи роботи Яреськівського цукрозаводу Що означає піввіковий ювілей? 50 років для історії – це лише мить. Для людини – пора зрілості. А для підприємства? Безперечно, це пора підбиття підсумків і визначення перспектив. Наприкінці грудня 2016-го флагман вітчизняного цукроваріння – ВП “Яреськівський цукрозавод” ТОВ “Агрофірма “Імені Довженка” агропромхолдингу “Астарта-Київ” – відзначив піввіковий ювілей. Привітати дружний, високопрофесійний колектив цього підприємства прибули […]