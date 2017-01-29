Об’єднаймось, брати мої! Уже третє десятиліття ми живемо у вільній, незалежній державі, про яку духовний пророк української нації Тарас Шевченко міг тільки мріяти. Однак справдилася й пересторога Кобзаря про те, що “Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять…” Тепер свободу і єдність нашої землі знову доводиться відстоювати зі зброєю в руках.

З нагоди Дня Соборності […]

Життєдайна сила освяченої води Тисячі полтавців у свято Хрещення Господнього відвідали урочисті богослужіння.

У день Водохреща на комунальному підприємстві “Полтававодоканал” традиційно проводяться освячення води і водохресне богослужіння. Обряд здійснив митрополит Полтавський і Миргородський УПЦ Филип.

– Цю воду можна використовувати для освячення житла. Вона очищує, зцілює, надає силу і допомогу від Господа для подолання всяких негараздів у нашому житті. Всіх вітаю […]

“Горизонт” зустрічає зимовою казкою На околиці Запсілля, що в Кременчуцькому районі, не тільки влітку лунає дзвінкий сміх дівчаток і хлопчиків. Дитячий спортивно-оздоровчий центр “Горизонт” на зимових канікулах радо зустрів юних відпочивальників. Різдвяні містерії, веселі розваги на свіжому повітрі й ще безліч цікавинок і приємних сюрпризів увійшли до програми відпочинку зимових гостей “Горизонту”.

Історія цієї дитячої оздоровниці розпочалася у 1973 році. […]

Органічне землеробство – запорука здоров’я нації І хліб, і пісня, й іскрометне слово переплелися в єдиному вінку Різдвяних зустрічей членів Полтавського товариства сільського господарства та прихильників їхньої справи – органічного землеробства. Такі зустрічі 2 роки тому започаткував на благословенній Шишацькій землі визнаний патріарх хліборобської справи, Герой Соціалістичної Праці, Герой України, засновник ПП “Агроекологія” і президент цього товариства Семен Свиридонович Антонець.

На гостини […]