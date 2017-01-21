“Горизонт” зустрічає зимовою казкою На околиці Запсілля, що в Кременчуцькому районі, не тільки влітку лунає дзвінкий сміх дівчаток і хлопчиків. Дитячий спортивно-оздоровчий центр “Горизонт” на зимових канікулах радо зустрів юних відпочивальників. Різдвяні містерії, веселі розваги на свіжому повітрі й ще безліч цікавинок і приємних сюрпризів увійшли до програми відпочинку зимових гостей “Горизонту”.

Історія цієї дитячої оздоровниці розпочалася у 1973 році. […]

Органічне землеробство – запорука здоров’я нації І хліб, і пісня, й іскрометне слово переплелися в єдиному вінку Різдвяних зустрічей членів Полтавського товариства сільського господарства та прихильників їхньої справи – органічного землеробства. Такі зустрічі 2 роки тому започаткував на благословенній Шишацькій землі визнаний патріарх хліборобської справи, Герой Соціалістичної Праці, Герой України, засновник ПП “Агроекологія” і президент цього товариства Семен Свиридонович Антонець.

На гостини […]

Із музикою, любов’ю та Божою благодаттю У Полтаві, у Палаці дозвілля “Листопад”, відбувся благодійний Різдвяний вечір православної духовної та вокально-хорової музики, організований Полтавською єпархією Української православної церкви.

У залі зовсім не було вільних місць. Чимало глядачів, зачарованих святковим дійством, упродовж кількох годин навіть спостерігали за концертом стоячи у проходах між рядами.

Своє мистецтво дарували народні артисти України Наталія Хоменко та Олександр Василенко. Прославляли […]

Відкритий чемпіонат району У Хорольській гімназії пройшов відкритий чемпіонат Хорольського району з жиму штанги лежачи та станової тяги, класичного жиму та тяги серед юнаків і дівчат, юніорів, чоловіків та жінок. Організатори – місцева ДЮСШ, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації при підтримці обласної федерації пауерліфтингу. Змагання зібрали понад 50 спортсменів.

Упродовж кількох годин спортивного силового дійства учасники, які представляли […]