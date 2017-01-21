Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальних курсів, що вивчаються в інституті, проходити […]
“Горизонт” зустрічає зимовою казкою
На околиці Запсілля, що в Кременчуцькому районі, не тільки влітку лунає дзвінкий сміх дівчаток і хлопчиків. Дитячий спортивно-оздоровчий центр “Горизонт” на зимових канікулах радо зустрів юних відпочивальників. Різдвяні містерії, веселі розваги на свіжому повітрі й ще безліч цікавинок і приємних сюрпризів увійшли до програми відпочинку зимових гостей “Горизонту”.
Історія цієї дитячої оздоровниці розпочалася у 1973 році. […]
Органічне землеробство – запорука здоров’я нації
І хліб, і пісня, й іскрометне слово переплелися в єдиному вінку Різдвяних зустрічей членів Полтавського товариства сільського господарства та прихильників їхньої справи – органічного землеробства. Такі зустрічі 2 роки тому започаткував на благословенній Шишацькій землі визнаний патріарх хліборобської справи, Герой Соціалістичної Праці, Герой України, засновник ПП “Агроекологія” і президент цього товариства Семен Свиридонович Антонець.
На гостини […]
Із музикою, любов’ю та Божою благодаттю
У Полтаві, у Палаці дозвілля “Листопад”, відбувся благодійний Різдвяний вечір православної духовної та вокально-хорової музики, організований Полтавською єпархією Української православної церкви.
У залі зовсім не було вільних місць. Чимало глядачів, зачарованих святковим дійством, упродовж кількох годин навіть спостерігали за концертом стоячи у проходах між рядами.
Своє мистецтво дарували народні артисти України Наталія Хоменко та Олександр Василенко. Прославляли […]
Відкритий чемпіонат району
У Хорольській гімназії пройшов відкритий чемпіонат Хорольського району з жиму штанги лежачи та станової тяги, класичного жиму та тяги серед юнаків і дівчат, юніорів, чоловіків та жінок. Організатори – місцева ДЮСШ, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації при підтримці обласної федерації пауерліфтингу. Змагання зібрали понад 50 спортсменів.
Упродовж кількох годин спортивного силового дійства учасники, які представляли […]
“Світланія” – казкова експозиція
– Це справжня подорож у казку, в свято дитинства, і запросила вас туди відома полтавська майстриня, архітектор, дизайнер, жінка, яка бачить світ дуже яскравим, привабливим, бо сама має серце, сповнене теплими почуттями до кожної гілочки, тваринки, а тому й творчість її така світла, така щира, – звертається до гостей старший науковий співробітник Полтавського літературно-меморіального музею […]
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я” ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
Два 22 січня у нашій історії
У незалежній Україні на державному рівні з 1999 року відзначається День Соборності, день двох 22-х січнів, який вже у період української революції 1917–1921 років став символом нашої державності та соборності.
22 січня 1918 року Українська Центральна Рада (УЦР) в Києві ухвалила ІV Універсал, у якому проголосила Українську Народну Республіку “самостійною, ні від кого не залежною, вільною, […]
Селянин, сівач, хлібороб
У неділю, 22 січня, Герой України, депутат Полтавської обласної ради, голова правління СВК “Батьківщина” Олександр Григорович Коросташов прийматиме найщиріші вітання з нагоди славного 75-річчя. За майже 40 років на чолі господарства скільки будинків, вулиць для земляків зведено, скільки доріг прокладено, скільки кілометрів ріллі переміряно пішки! А скільки разів зустрічав цей чоловік у полях схід сонця […]
Боронили Маріуполь
У життєвих долях наших земляків-решетилівців – 53-річного Станіслава Жука та 45-річного Сергія Бордюга – є чимало спільного, як у цивільному житті, так і під час служби в армії.
Пройшовши по закінченні Полтавського сільгоспінституту випробування “учебкою” в Острі Чернігівської області, Станіслав згодом служив у танковій частині неподалік Чорнобиля. Отримав звання лейтенанта, а потім – старшого лейтенанта. […]
Про права працівників у випадку скорочення
На запитання читачів “Зорі Полтавщини”
відповідає міністр юстиції України Павло ПЕТРЕНКО
“Вітаю Вас, пане міністре! Звернутися до Вас хочу від імені нашого колективу. Керівництво повідомило, що буде скорочення. Підкажіть, як вони мають зробити це за законом, щоб нас не надурили, адже у нас є діючі трудові договори”.
Перше, що варто зазначити: трудовий договір може бути розірваний власником […]
Wizoria – у полтавському “Колосі”
Наприкінці минулого року в Полтаві відновив роботу колишній легендарний кінотеатр “Колос”, який упродовж п’яти років уже не працював за призначенням. Він діяв із 1961 року в колишньому Полтавському просвітницькому будинку імені Миколи Гоголя, який було споруджено в 1901-му для театру на 1100 глядачів. Тут проходили урочистості з нагоди відкриття пам’ятника Івану Котляревському, в різний час […]
Нагороди кращим
У Полтаві пройшов традиційний фестиваль з тхеквондо, на якому підбили підсумки року. Спортсмени показали свої вміння, тренери нагородили кращих за досягнення в році, що минув.
Президент Полтавської федерації Юрій Шавиро вручив посвідчення кандидатів у майстри спорту України з тхеквондо (ВТФ) Владиславу Швидкому та Данилу Луговцю, відповідні відзнаки отримали першорозрядники Дмитро Кротин та Ростислав Старенький. Борці, які […]
Спортивний калейдоскоп
· Карате
У Херсоні відбувся міжнародний турнір з кіокушин карате (IKO), в якому взяли участь спортсмени з України, Молдови, Польщі, Румунії, Іспанії, Туреччини. Четверо представників Полтави завоювали медалі: Сергій Івахненко – золоту, Матвій Федорук та Олександр Костенко – срібні, Костянтин Дубина – бронзову.
· Пауерліфтинг
Завершився відкритий чемпіонат Полтавської обласної ради ВФСТ “Колос” з пауерліфтингу. В турнірі змагалися […]
Гостинці для захисників Вітчизни
У зоні проведення АТО з волонтерською місією вкотре побував настоятель Свято-Вознесенської церкви Котельви Микола Ковальов.
Чергову поїздку в зону проведення АТО здійснив активний волонтер, настоятель Котелевського Свято-Вознесенського храму, протоієрей Микола Ковальов. Він побував, зокрема, в містечку Авдіївка Донецької області, у промисловій зоні, зустрівся з бійцями 72-ї окремої механізованої бригади, де служать і наші земляки. Транспорт для […]
Не треба боятися ні тяжких часів, ні позачергових виборів. Було й важче – минуло…
Розмова із завідувачем кафедри економічної теорії та прикладної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі, доктором економічних наук, професором Сергієм НІКОЛЕНКОМ спочатку мала на меті лише прогноз фахівця на рік, що розпочався.
Пересічній людині важко уявити, наскільки тісно можуть бути пов’язані між собою мінімальна зарплата, тарифи, експорт лісу-кругляку і виборча система в державі. Тож замість короткої […]
Святе Богоявлення
Одне з найбільших релігійних свят – Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, або Богоявлення, – Свята Православна Церква урочисто відзначає 19 січня. Наступного дня, 20 січня, за церковним календарем – Собор чесного і славного Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна.
Свято Хрещення Господнього – одне з найдавніших у християнській Церкві. Древня його назва – […]