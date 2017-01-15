Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальних курсів, що вивчаються в інституті, проходити […]
“Добрий вечір тобі, пане господарю…”
Як райські ластівки, кружляли, тріпотіли невидимими крилами в полтавському Свято-Успенському кафедральному соборі УПЦ КП чудесні слова древньої колядки: “Ой радуйся, земле, Син Божий народився!..” Вони випурхували з людських сердець і летіли крізь намолені стіни храму на всі усюди. Їм услід дивилися урочисті лики святих, махали сотнями вогників свічники, переливався радістю церковний дзвін.
Так минулої неділі, […]
Музика долі, мелодія серця…
Ім’я заслуженого працівника культури України, кількох скликань депутата Великобагачанської селищної ради, курінного отамана українського козацтва Григорія Кузьмича СЕРЬОЖКІНА добре відоме не лише в його рідному краї. Адже за своє творче життя він дав путівку в широкий світ багатьом народним хоровим колективам, які своїми піснями звеличують рідну землю і хліборобську працю. Григорію Кузьмичу Серьожкіну 14 січня […]
“Ми дуже вартісні люди, ми варті своєї свободи!”
У роки нашої незалежності посилилася увага до збереження національної культурної спадщини, і на цьому полі маємо часом такі дивовижні відкриття. Іноді наче б дрібничка, як отой шматочок тканини, яким одна молода жінка мила посуд, а тут нагодилася в гості разом із родичами випадкова майстриня, яка вихопила його із рук, щось дивне вигукуючи. Виявилося, що то […]
Партнерство, доброзичливість, взаєморозвиток – головні принципи роботи Яреськівського цукрозаводу
Що означає піввіковий ювілей? 50 років для історії – це лише мить. Для людини – пора зрілості. А для підприємства? Безперечно, це пора підбиття підсумків і визначення перспектив. Наприкінці грудня 2016-го флагман вітчизняного цукроваріння – ВП “Яреськівський цукрозавод” ТОВ “Агрофірма “Імені Довженка” агропромхолдингу “Астарта-Київ” – відзначив піввіковий ювілей. Привітати дружний, високопрофесійний колектив цього підприємства прибули […]
Дитячі бажання мають здійснюватися
У святковому холі Полтавського академічного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя водить хороводи малеча, сяють сотнями ліхтариків чарівні олені, а ця дітвора перед нашим фотооб’єктивом одне за одним слово в слово, як шматочок молитви, повторюють своє найщиріше новорічне побажання: “Щоб у нас вдома перестали стріляти”. Таке біля ялинки з дитячих уст почула вперше за увесь свій […]
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я” ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
Крюківський “Тарпан” – на польській залізниці
Нещодавно керівництво ПАТ “Укрзалізниця” прийняло рішення подовжити маршрут поїзда категорії Інтерсіті+ сполученням “Київ – Львів” до польського Пшемисля. Голова правління української залізничної компанії Войцех Балчун підтвердив цю інформацію.
В середині грудня відбулася тестова поїздка зі Львова до Пшемисля. Про це повідомив головний конструктор пасажирського моторвагонного рухомого складу ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” Олексій Гречкін. Пробна поїздка міжрегіонального […]
І пізнавально, і розважально
130 учнів шкіл Решетилівського району нещодавно побували на екскурсії в Києві. Діти оглянули головну ялинку країни, відвідали музеї, досвідчені екскурсоводи розповіли їм про історію нашої столиці. Поїздка була організована коштом голови обласної ради Олександра Біленького.
Родзинкою екскурсії стали відвідини фабрики ялинкових прикрас у містечку Клавдієво-Тарасове Бородянського району на Київщині. На “казковому виробництві” учні ознайомились із процесом […]
Здобутки спортсменів – успіх країни
Уперше паралімпійці Полтавщини вийшли на міжнародну арену в 2004 році на літні Паралімпійські ігри в Афінах, коли два спортсмени вибороли дві медалі. У 2008-му в Пекіні 4 нагороди здобув єдиний представник області – Дмитро Виноградець. Через чотири роки шестеро полтавських спортсменів привезли з Лондона 11 відзнак. Торік у бразильському Ріо-де-Жанейро Полтавщину представляли 12 атлетів, які […]
Від свята – до свята
Найближчою важливою подією із життя Христа Спасителя, що наступає після Різдва, є Господнє Обрізання і надання Богонемовляті імені “Ісус”. Церковне свято з цієї нагоди відзначається 14 січня. Цього ж дня молитовно згадують одного з отців Церкви – Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської.
У святому Євангелії читаємо: “Як сповнились вісім днів, коли мали обрізати хлоп’ятко, назвали Його […]
Святитель Афанасій Полтавський
Пам’ять святителя Афанасія (Вольховського), Полтавського і Мгарського чудотворця, віряни вшановують 14 січня. Для наших краян це особлива подія, адже чесні мощі святого спочивають у головному соборі Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря.
Майбутній подвижник з’явився на світ у Полтаві в родині священика Павла Вольховського. За свідченням рукопису, що зберігся в архівах Полтавської єпархії, при хрещенні немовля назвали Феодором. Наслідуючи […]
“…Перед величчю Господа мого”
Петро Могила, ім’ям якого названо цілий період в українській історії (“могилянська доба”), був сином молдавського володаря Симеона Могили та угорської князівни Маргіти. Симеон і його брати підтримували найтісніші контакти з Польщею, мали там маєтності, вступали в родинні зв’язки з тамтешніми магнатами. Однак, попри пропольські симпатії, родина Могил залишалася в православній вірі й не прилучалася до […]
“Доктора! Занесіть мене, п’яного, додому!”
Завідомо неправдивий виклик аварійної або невідкладних служб (пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги) карається штрафом – у цьому мав нагоду переконатися нетверезий мешканець Полтави.
Як повідомили у прес-центрі департаменту охорони здоров’я ОДА, нещодавно на телефон “103” станції екстреної медичної допомоги №1 Полтави надійшов виклик із приводу підвищеного артеріального тиску в пацієнта. Лікарська бригада прибула на виклик […]
Вогняний, червоний, революційний…
За східним календарем 2017-й – рік Півня. Передбачень та припущень про те, як поведе себе Вогняний Півень в Україні, дуже багато. Найближчі політичні та астрологічні прогнози “Зоря Полтавщини” з’ясовувала у фахівців.
Чи не спричинить Півень пожежі на політичному горизонті? Про це запитуємо у кандидата політичних наук Сергія ПРИХОДЬКА
– Чи скоро знову станемо електоратом?
– Наші внутрішні […]
“Коли енергія стане дуже дорогою і навіть недоступною, думати буде пізно”
Тому виховувати культуру її споживання, впроваджувати енергію сонця, вітру, біомаси потрібно вже сьогодні. Про це йшлося на прес-конференції за участю голови правління ГО “Еколтава” Юлії Мельник та експертів Максима Макухи й Олега Гапона.
Підсумки цьогорічної роботи підбила Юлія Мельник. Вона розповіла про акції та інші заходи, ініційовані “Еколтавою”. Наразі у розробці дві гострі теми: енергоефективність і […]
Підсумки футбольного року
Підсумки року в наймасовішій грі на Полтавщині підбили нещодавно на п’ятнадцятому Конгресі Федерації футболу області. Здобутки, проблеми та перспективи обговорили члени виконкому, комітетів ФФПО, футбольні функціонери, представники клубів, тренери, арбітри та інші фахівці.
– Рік пройшов непогано. Був проведений турнір для аматорських команд, брали участь 12 команд, шість претендували на перше місце, і була інтрига до […]