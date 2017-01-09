Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальних курсів, що вивчаються в інституті, проходити […]
“Ми дуже вартісні люди, ми варті своєї свободи!”
У роки нашої незалежності посилилася увага до збереження національної культурної спадщини, і на цьому полі маємо часом такі дивовижні відкриття. Іноді наче б дрібничка, як отой шматочок тканини, яким одна молода жінка мила посуд, а тут нагодилася в гості разом із родичами випадкова майстриня, яка вихопила його із рук, щось дивне вигукуючи. Виявилося, що то […]
Партнерство, доброзичливість, взаєморозвиток – головні принципи роботи Яреськівського цукрозаводу
Що означає піввіковий ювілей? 50 років для історії – це лише мить. Для людини – пора зрілості. А для підприємства? Безперечно, це пора підбиття підсумків і визначення перспектив. Наприкінці грудня 2016-го флагман вітчизняного цукроваріння – ВП “Яреськівський цукрозавод” ТОВ “Агрофірма “Імені Довженка” агропромхолдингу “Астарта-Київ” – відзначив піввіковий ювілей. Привітати дружний, високопрофесійний колектив цього підприємства прибули […]
Дитячі бажання мають здійснюватися
У святковому холі Полтавського академічного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя водить хороводи малеча, сяють сотнями ліхтариків чарівні олені, а ця дітвора перед нашим фотооб’єктивом одне за одним слово в слово, як шматочок молитви, повторюють своє найщиріше новорічне побажання: “Щоб у нас вдома перестали стріляти”. Таке біля ялинки з дитячих уст почула вперше за увесь свій […]
“Зі святом врожаю, нашим спільним, родинним святом!”
У Глобинський районний будинок культури з’їхалися представники понад двохтисячного колективу ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” агропромхолдингу “Астарта-Київ”. Відзначали “Свято врожаю 2016 року”. Як годиться – великою трудовою родиною.
У залі зібралися співробітники дев’яти виробничих підрозділів, а також фахівці біоенергетичного комплексу, цукрового заводу, елеваторного господарства, головного офісу агрофірми.
Генеральний директор ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” Юрій Мацак подякував усім працівникам господарства за […]
Зерна мудрості на ланах хліборобської праці
ТОВ “Агрофірма “Хорольська” є одним з кращих сільгосппідприємств Полтавщини за кількарічними підсумками фінансово-господарської діяльності. І це красномовно підтверджують цьогорічні показники врожайності сільськогосподарських культур: соя дала близько 30 центнерів з гектара, пшениці зібрали по 57 центнерів, зернової кукурудзи – понад 103 центнери, а на деяких полях і 125, силосної – понад 460, соняшнику – майже по […]
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я” ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
“Доктора! Занесіть мене, п’яного, додому!”
Завідомо неправдивий виклик аварійної або невідкладних служб (пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги) карається штрафом – у цьому мав нагоду переконатися нетверезий мешканець Полтави.
Як повідомили у прес-центрі департаменту охорони здоров’я ОДА, нещодавно на телефон “103” станції екстреної медичної допомоги №1 Полтави надійшов виклик із приводу підвищеного артеріального тиску в пацієнта. Лікарська бригада прибула на виклик […]
Вогняний, червоний, революційний…
За східним календарем 2017-й – рік Півня. Передбачень та припущень про те, як поведе себе Вогняний Півень в Україні, дуже багато. Найближчі політичні та астрологічні прогнози “Зоря Полтавщини” з’ясовувала у фахівців.
Чи не спричинить Півень пожежі на політичному горизонті? Про це запитуємо у кандидата політичних наук Сергія ПРИХОДЬКА
– Чи скоро знову станемо електоратом?
– Наші внутрішні […]
“Коли енергія стане дуже дорогою і навіть недоступною, думати буде пізно”
Тому виховувати культуру її споживання, впроваджувати енергію сонця, вітру, біомаси потрібно вже сьогодні. Про це йшлося на прес-конференції за участю голови правління ГО “Еколтава” Юлії Мельник та експертів Максима Макухи й Олега Гапона.
Підсумки цьогорічної роботи підбила Юлія Мельник. Вона розповіла про акції та інші заходи, ініційовані “Еколтавою”. Наразі у розробці дві гострі теми: енергоефективність і […]
Підсумки футбольного року
Підсумки року в наймасовішій грі на Полтавщині підбили нещодавно на п’ятнадцятому Конгресі Федерації футболу області. Здобутки, проблеми та перспективи обговорили члени виконкому, комітетів ФФПО, футбольні функціонери, представники клубів, тренери, арбітри та інші фахівці.
– Рік пройшов непогано. Був проведений турнір для аматорських команд, брали участь 12 команд, шість претендували на перше місце, і була інтрига до […]
Вагонобудівники прагнуть збільшувати поставки на внутрішній ринок
Голова наглядової ради ПАТ “КВБЗ”, член Національного комітету з розвитку промисловості Володимир Приходько дав традиційне новорічне інтерв’ю засобам масової інформації.
– Володимире Івановичу, чи можна вважати 2016 рік періодом початку підйому виробництва та пожвавлення ринку транспортного вагонобудування?
– Що стосується ПАТ “КВБЗ”, то певною мірою так. Ми очікуємо, що темп продажу продукції ПАТ “КВБЗ” порівняно з 2015 […]
Полтавщина має бюджет-2017
У роботі дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання, яку провів голова облради Олександр Біленький (БПП), взяли участь голова облдержадміністрації Валерій Головко, народний депутат України Руслан Богдан. Присутні пом’янули хвилиною мовчання полеглих у боях на Світлодарській дузі захисників України.
Після зворушливих вітань від маленьких вихованців школи мистецтв імені Раїси Кириченко та Палацу залізничників, традиційного нагородження, оприлюднення […]
Доля з піснею на устах
Такі свята заходять до полтавської хати нечасто. Славні дати в житті славних людей рідного краю – невіддільні від нашої минувшини, дня сущого і прийдешнього. Гожий ювілей народної артистки України Наталії Хоменко – наше з вами надбання.
Мої знайомини з Наталією Хоменко – гра наввипередки зі спогадами. Ще школярем уполював в обласній бібліотеці запис пісні «Маруся Чураївна». […]
Вибори сільських голів
За призначенням Центральної виборчої комісії 11 і 18 грудня ц. р. відбулися вибори селищних і сільських голів у чотирьох місцевих радах об’єднаних територіальних громад Полтавщини.
У Решетилівці, де до восьми населених пунктів, які раніше входили до селищної ради, приєдналися ще чотири села Потічанської сільради, виборці переобрали на посаду селищного голови Володимира Кузьменка. У Засуллі Лубенського району […]
Лікарняні обновки
Соляну кімнату, новий апарат ультразвукового дослідження, кардіокомплекс та інше медичне обладнання днями презентували в Кобеляцькій районній лікарні. На облаштування соляної кімнати, де мешканці району зможуть безкоштовно проходити курс лікування при застудних захворюваннях, бронхіальній астмі та хронічних бронхітах, спрямовано близько 80 тисяч гривень з районного бюджету. На апарат УЗД до спонсорських коштів додали 700 тисяч гривень. […]
Земля віддячує трударям
Успішне завершення сільськогосподарського року урочисто відзначили на початку зими працівники приватного підприємства “Комунар” Великобагачанського району. В сільському клубі Степанівки продемонстрували відеофільм про трудівників виробничих підрозділів господарства. Із гарними трудовими здобутками в році, що минає, і прийдешнім новоріччям присутніх привітали директор підприємства Олександр Джугань, котрий відзначив, що з людьми, які працюють в “Комунарі”, можна впевнено рухатися […]