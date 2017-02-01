Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальних курсів, що вивчаються в інституті, проходити […]
Крюківські вагонобудівники нарощують виробництво
З надією на зміни на краще розпочав новий рік трудовий колектив Крюківського вагонобудівного заводу. Вагонобудівники очікують збільшення кількості замовлень, розширення номенклатури продукції. Так, перед колективом стоїть завдання протягом січня-лютого виконати замовлення на виготовлення сотні вагонів-зерновозів. Щоб впоратися вчасно і якісно, трудівники півскатно-візкового цеху зробили ревізію оснащення та обладнання, постійно контролюють його технічний стан, а зварники, […]
Мудрість старших, турбота про менших
“Сьогодні потрібно працювати, щоб мати тверду впевненість у завтрашньому дні”, – переконаний депутат обласної ради Фахраддін Мухтаров. У повсякденному житті й роботі він – людина відкрита. Керується одвічними людськими цінностями, фундаментом яких є родина, повага до мудрості старших, турбота про наймолодших.
Коли трапляється нагода, завжди знайде час і можливість вислухати, поговорити, поділитися власним професійним і життєвим […]
Феномен Назарія Яремчука
Минулої осені народному артисту України Назарію Яремчуку виповнилося б 65 років. Що таке 65 років людського життя? Це вершина активного періоду діяльності. На жаль, Назарія не стало у 44. Мені особисто досі важко збагнути, що немає з нами мого друга, чудової людини, талановитого співака, якого любили всі без винятку. Проте пам’ять про Назарія Яремчука жива. […]
Мужність на фронті, мужність на татамі
У Кременчуці пройшов відкритий чемпіонат області з боротьби дзюдо, який став відбірковим перед чемпіонатом України. Змагання з нагоди Дня Злуки пройшли під егідою обласного управління сім’ї, молоді та спорту, а також Координаційної ради ГО учасників АТО Полтавщини, яку представляла Всеукраїнська спілка ветеранів “Братерство батальйону “Фенікс”.
…4 лютого 2015 року в бою під
с. Широкине поблизу Маріуполя загинув […]
Об’єднаймось, брати мої!
Уже третє десятиліття ми живемо у вільній, незалежній державі, про яку духовний пророк української нації Тарас Шевченко міг тільки мріяти. Однак справдилася й пересторога Кобзаря про те, що “Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять…” Тепер свободу і єдність нашої землі знову доводиться відстоювати зі зброєю в руках.
З нагоди Дня Соборності […]
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я” ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
Стратегія виживання вільного народу
Історичні паралелі, мов своєрідна машина часу: Київ при навалах кочівників; Берестечко; Київ при навалі більшовиків і денікінців; Крути, Базар; Київ при навалі фашистів; Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт… На нашій землі рушилися плани завойовників здобути світове панування. Але світ не помічав України, мало помічає її й нині. Його – розвиненого, цивілізованого, стурбованого і байдужого Заходу – […]
Добровільно чи вільно-примусово?
Проблемні питання процесу об’єднання територіальних громад, заплановані на поточний рік заходи обговорили з керівниками виконавчої влади районів на селекторній нараді в облдержадміністрації перший заступник голови ОДА Андрій Пісоцький та директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко. Звітували всі райони.
– Поблизу Великої Багачки створили громаду з селищної і чотирьох сільських рад, – сказав […]
Юстиція, відкрита для людей
Підсумки роботи головного територіального управління юстиції у Полтавській області за 2016 рік підбила на прес-конференції його очільниця Ірина Пашко. За її словами, для управління він був надзвичайно динамічним та успішним. “Я особисто та моя команда намагалися щодня змінювати юстицію як у ставленні до людей, зменшенні бюрократії, так і в формуванні нової філософії її функціонування”, – […]
“Яка зона АТО? Там справжня війна…”
Так характеризує події на сході України житель Кошманівки, що в Машівському районі, офіцер Анатолій Рудяк. Анатолій Іванович служив у радянській армії понад тридцять років тому. І тоді, мабуть, уявити не міг, що знову доведеться повернутися до війська. Стати на захист своєї країни, своїх дітей чоловіку довелося в 54 роки. Демобілізувався нещодавно.
На захист країни
Півтора року довелося […]
Підвищення рівня сервісу для безробітних
Минулий рік став роком перетворень у службі зайнятості, він позначений вагомими показниками в роботі. Так, за словами директора обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої, протягом 2016 року в області працевлаштовано 42 тисячі осіб (у 2015-му – 38 тисяч), із 45 до 51 тисячі зросла кількість запропонованих безробітним вакансій, до 7,7 тисячі збільшилась кількість роботодавців, які співпрацювали […]
Побільшало дитсадків і дошкільних груп
У 2016 році на Полтавщині створено 11 нових дитсадків і навчально-виховних комплексів. Триває цілеспрямована робота із забезпечення потреб населення у дошкільній освіті – розширюється мережа дошкільних закладів, груп та НВК. Нині в області функціонує 633 установи для дошкільнят, у яких виховується майже 50 тисяч малят.
Торік почали працювати дитсадки у селах Ковалеве, Мала Рублівка Котелевського району. […]
Соціальні заклади на альтернативному опаленні
Досвід підприємства “Докучаєвські чорноземи” у використанні альтернативних джерел енергії вирішили поширити в Карлівському районі. На всіх потужностях підприємства встановили спеціальні котли на пелетах, заощаджуючи таким чином дорогий газ.
“Сьогодні ми практично “злізли з газової голки” і до того ж маємо чималу економію”, – говорить керівник сільгосппідприємства “Докучаєвські чорноземи” Юрій Кобченко. – Два роки тому всі свої […]
“Громадський бюджет” у Кременчуці
Минулого року в Кременчуці був започаткований проект “Громадський бюджет”. Його суть – в активній участі місцевої громади у вирішенні нагальних проблем шляхом розробки відповідних проектів і залучення коштів міського бюджету до реалізації найкращих із них.
Мешканці Кременчука подали на розгляд 70 громадських ініціатив. Більшість із них стосувалися встановлення сучасних дитячих і спортивних майданчиків, а також облаштування […]
Два береги Ворскли “з’єднала” “Свобода”
22 січня в обласному центрі до Дня Соборності України відбулася акція “Ланцюг єднання”. Організувала захід Полтавська міська організація ВО “Свобода”. Участь у ньому взяли представники місцевого осередку ВГО “Сокіл”, громадські активісти, небайдужі полтавці.
Городяни, тримаючи національну символіку, зібралися біля мосту через Ворсклу. Співали українських пісень і вигукували патріотичні гасла, йдеться на сайті обласного осередку політсили. Коментуючи […]
Школярі Хорольщини встановили рекорд України
Напередодні Дня Соборності України з ініціативи Молодіжного парламенту Хорольщини, відділу освіти, молоді та спорту Хорольської РДА учні міських і сільських загальноосвітніх навчальних закладів району виготовили й розправили паперову гірлянду – стрічку єднання. На жаль, зимова морозна погода того дня не дала змоги юні розгорнути виріб повністю.
Представники Національного реєстру рекордів України, які приїхали до райцентру, визначили […]