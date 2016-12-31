Дитячі бажання мають здійснюватися У святковому холі Полтавського академічного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя водить хороводи малеча, сяють сотнями ліхтариків чарівні олені, а ця дітвора перед нашим фотооб’єктивом одне за одним слово в слово, як шматочок молитви, повторюють своє найщиріше новорічне побажання: “Щоб у нас вдома перестали стріляти”. Таке біля ялинки з дитячих уст почула вперше за увесь свій […]

“Зі святом врожаю, нашим спільним, родинним святом!” У Глобинський районний будинок культури з’їхалися представники понад двохтисячного колективу ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” агропромхолдингу “Астарта-Київ”. Відзначали “Свято врожаю 2016 року”. Як годиться – великою трудовою родиною.

У залі зібралися співробітники дев’яти виробничих підрозділів, а також фахівці біоенергетичного комплексу, цукрового заводу, елеваторного господарства, головного офісу агрофірми.

Генеральний директор ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” Юрій Мацак подякував усім працівникам господарства за […]

Зерна мудрості на ланах хліборобської праці ТОВ “Агрофірма “Хорольська” є одним з кращих сільгосппідприємств Полтавщини за кількарічними підсумками фінансово-господарської діяльності. І це красномовно підтверджують цьогорічні показники врожайності сільськогосподарських культур: соя дала близько 30 центнерів з гектара, пшениці зібрали по 57 центнерів, зернової кукурудзи – понад 103 центнери, а на деяких полях і 125, силосної – понад 460, соняшнику – майже по […]

Майор Олександр ЮРЕНКО: “На передову готовий піти рядовим бійцем” Наш земляк із Диканьки Олександр Юренко захищав Україну добровольцем у складі 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар”, а потім – штатним офіцером у складі 2-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Він не зі слів знає, що таке війна, втрата друзів і як це – боронити Вітчизну від агресора.

Навертаються сльози на очі, коли роздивляюся привезений […]