Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальних курсів, що вивчаються в інституті, проходити […]
Об’єднаймось, брати мої!
Уже третє десятиліття ми живемо у вільній, незалежній державі, про яку духовний пророк української нації Тарас Шевченко міг тільки мріяти. Однак справдилася й пересторога Кобзаря про те, що “Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять…” Тепер свободу і єдність нашої землі знову доводиться відстоювати зі зброєю в руках.
З нагоди Дня Соборності […]
Життєдайна сила освяченої води
Тисячі полтавців у свято Хрещення Господнього відвідали урочисті богослужіння.
У день Водохреща на комунальному підприємстві “Полтававодоканал” традиційно проводяться освячення води і водохресне богослужіння. Обряд здійснив митрополит Полтавський і Миргородський УПЦ Филип.
– Цю воду можна використовувати для освячення житла. Вона очищує, зцілює, надає силу і допомогу від Господа для подолання всяких негараздів у нашому житті. Всіх вітаю […]
“Горизонт” зустрічає зимовою казкою
На околиці Запсілля, що в Кременчуцькому районі, не тільки влітку лунає дзвінкий сміх дівчаток і хлопчиків. Дитячий спортивно-оздоровчий центр “Горизонт” на зимових канікулах радо зустрів юних відпочивальників. Різдвяні містерії, веселі розваги на свіжому повітрі й ще безліч цікавинок і приємних сюрпризів увійшли до програми відпочинку зимових гостей “Горизонту”.
Історія цієї дитячої оздоровниці розпочалася у 1973 році. […]
Органічне землеробство – запорука здоров’я нації
І хліб, і пісня, й іскрометне слово переплелися в єдиному вінку Різдвяних зустрічей членів Полтавського товариства сільського господарства та прихильників їхньої справи – органічного землеробства. Такі зустрічі 2 роки тому започаткував на благословенній Шишацькій землі визнаний патріарх хліборобської справи, Герой Соціалістичної Праці, Герой України, засновник ПП “Агроекологія” і президент цього товариства Семен Свиридонович Антонець.
На гостини […]
Із музикою, любов’ю та Божою благодаттю
У Полтаві, у Палаці дозвілля “Листопад”, відбувся благодійний Різдвяний вечір православної духовної та вокально-хорової музики, організований Полтавською єпархією Української православної церкви.
У залі зовсім не було вільних місць. Чимало глядачів, зачарованих святковим дійством, упродовж кількох годин навіть спостерігали за концертом стоячи у проходах між рядами.
Своє мистецтво дарували народні артисти України Наталія Хоменко та Олександр Василенко. Прославляли […]
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я” ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
“Дай Боже, щоб відзнаки знаходили Героїв живими, а не посмертно”
…В актовому залі ТОВ “Ді-Стар” у Полтаві за кілька хвилин збирається трудовий колектив компанії – більше сотні людей. Заходять два бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Ігор Солод і В’ячеслав Шевченко. Вони привезли нагороду для свого побратима, бійця 90-го батальйону Мирослава Кабушки – орден “За мужність” ІІІ ступеня. Ось тільки вручають відзнаку […]
Сподіваючись на мир, дбати про воїнів АТО
Українські бійці, кожного дня ризикуючи життям в зоні Антитерористичної операції, тримають задані позиції, захищають лінію розмежування. Не варто й казати, що у холодну пору року умови їхнього перебування там значно ускладнюються.
Виходячи із потреб військових, адміністрація ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” прийняла рішення відправити їм допомогу. Необхідну суму було виділено зі статті витрат, що зазвичай використовувалась на організацію та […]
Капітан Андрій МУРАС: “Ми завжди готові дати відсіч!”
Ім’я в нього типово українське, а ось прізвище… “Мені й самому цікаво було від дідуся дізнатися. Він розказував, що його дідусь чи прадідусь – один із тих італійських ремісників-чоботарів, яких привіз на Полтавщину Кочубей. Було в них прізвище Мурасіні чи щось подібне. Із роками загубились останні літери, і ми стали Мурасами”, – пояснює Андрій. Він […]
Електронний документообіг
З початку нинішнього року в обласній раді апробовується система електронного документообігу. Проведені кілька навчань працівників, де разом із фахівцями обговорені проблеми і новації у використанні системи.
– Найголовніше те, що такий проект запрацював. Справа нова, є багато нюансів, які потрібно виправити. Завдання, яке необхідно виконати першочергово, – повністю інтегрувати наше діловодство у цю систему, – зазначає […]
Співфінансування на благоустрій
Більше 200 тисяч гривень із місцевого бюджету пропонують миргородцям, які прагнуть поліпшити благоустрій міста. Конкурс проектів проводиться за програмою “Місто активних громадян”, продовженою на 2017–2022 роки. Відібрані соціальні проекти отримають фінансування та організаційну підтримку міської ради. Кошти Програми пропонують використати на благоустрій мікрорайонів, вулиць, покращення умов для людей з обмеженими фізичними можливостями, розвиток велоінфраструктури, збереження […]
Автодорожні служби побороли негоду
Початок цього року став справжнім випробуванням для дорожників Полтавщини. Сніг, часті хуртовини й ожеледиця змушували працівників Служби автодоріг та ДП “Полтавський облавтодор” активно працювати і вдень, і вночі. Аби автошляхи області постійно знаходились у придатному для поїздок стані, цілодобово чергує майже 90 механізмів. У разі потреби кількість спецтехніки подвоюється.
– Проїзд дорогами загального користування у межах […]
Спортивним майданчикам бути
Торік коштом обласного бюджету в області встановлено 10 спортивних майданчиків зі штучним покриттям.
– Нині є 32 заявки на будівництво таких майданчиків. І думаю, наша спільна позиція у реалізації програми – мінімум 15 майданчиків на 2017 рік, – зазначив депутат, член профільної комісії обласної ради Іван Близнюк.
Під час засідання профільної комісії депутати погодили кількість майданчиків. Потрібно […]
Очікується друга хвиля грипу
Про неї попереджають лікарі-інфекціоністи. Медики вкотре наголошують, що краще недугу попередити, аніж перехворіти. Розпізнати грип нескладно: різке підвищення температури до 39–40°С, сильний біль у горлі, м’язах, суглобах, головний біль, кидає то в жар, то в холод, кашель, нежить – незмінні клінічні ознаки хвороби.
Ефективність вакцинації доведена – від 70 до 90 відсотків. Під час епідемії вона […]
Полтавські пластові вертепи колядували у Харкові
Колядницькі гурти пластунів – українських скаутів із Ковалівки та Полтави – демонстрували своє мистецтво у Харкові на дводенному дійстві “Вертеп-фест-2017”. Загалом у фестивалі брали участь більше 50 колективів зі всієї України.
Парад колядників пройшов головною вулицею Харкова, завітав до шкіл, лікарень і госпіталів. Відбувся й флеш-моб: у Харкові, Львові та Краматорську одночасно заспівали колядку “Нова радість […]
Вшанували письменника-гуманіста
У Полтавському літературно-меморіальному музеї В.Г.Короленка відбувся вечір вшанування пам’яті літератора і громадського діяча, який 95 років тому відійшов у Вічність. Працівники музею підготували театралізовану постановку у вигляді історичної прес-конференції 1946 року, учасницями якої були доньки Володимира Короленка Наталія і Софія. Сценарій написали за унікальним архівним документом “Стенограма засідання сектора російської літератури кінця ХІХ – початку […]