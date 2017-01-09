“Ми дуже вартісні люди, ми варті своєї свободи!” У роки нашої незалежності посилилася увага до збереження національної культурної спадщини, і на цьому полі маємо часом такі дивовижні відкриття. Іноді наче б дрібничка, як отой шматочок тканини, яким одна молода жінка мила посуд, а тут нагодилася в гості разом із родичами випадкова майстриня, яка вихопила його із рук, щось дивне вигукуючи. Виявилося, що то […]

Партнерство, доброзичливість, взаєморозвиток – головні принципи роботи Яреськівського цукрозаводу Що означає піввіковий ювілей? 50 років для історії – це лише мить. Для людини – пора зрілості. А для підприємства? Безперечно, це пора підбиття підсумків і визначення перспектив. Наприкінці грудня 2016-го флагман вітчизняного цукроваріння – ВП “Яреськівський цукрозавод” ТОВ “Агрофірма “Імені Довженка” агропромхолдингу “Астарта-Київ” – відзначив піввіковий ювілей. Привітати дружний, високопрофесійний колектив цього підприємства прибули […]

Дитячі бажання мають здійснюватися У святковому холі Полтавського академічного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя водить хороводи малеча, сяють сотнями ліхтариків чарівні олені, а ця дітвора перед нашим фотооб’єктивом одне за одним слово в слово, як шматочок молитви, повторюють своє найщиріше новорічне побажання: “Щоб у нас вдома перестали стріляти”. Таке біля ялинки з дитячих уст почула вперше за увесь свій […]

“Зі святом врожаю, нашим спільним, родинним святом!” У Глобинський районний будинок культури з’їхалися представники понад двохтисячного колективу ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” агропромхолдингу “Астарта-Київ”. Відзначали “Свято врожаю 2016 року”. Як годиться – великою трудовою родиною.

У залі зібралися співробітники дев’яти виробничих підрозділів, а також фахівці біоенергетичного комплексу, цукрового заводу, елеваторного господарства, головного офісу агрофірми.

Генеральний директор ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” Юрій Мацак подякував усім працівникам господарства за […]