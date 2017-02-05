Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих Вузів світу. Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й покращувати свої знання з усіх навчальних курсів, що вивчаються в інституті, проходити […]
Ігри Героїв
У Полтаві вперше відбулися показові виступи з кросфіту “Сила нації” серед бійців і ветеранів АТО. У змаганнях взяли участь важко поранені під час бойових дій на сході України військові, які пережили ампутацію кінцівок або змушені пересуватися в інвалідному візку, йдеться у повідомленні ОКІА “Новини Полтавщини”. Подібні заходи вже пройшли у Києві, Харкові та Маріуполі.
До Полтави […]
Його місія – рятувати поранених
Котелевець Олег Животовський на службу за контрактом до Збройних сил України вступив у березні 2016 року. Після нетривалої підготовки на базі навчального центру “Десна” вже наприкінці квітня у складі медичної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади був направлений у зону АТО. І відразу туди, де майже не стихають бої, – під Авдіївку Донецької області.
37-річний Олег Животовський […]
Крюківські вагонобудівники нарощують виробництво
З надією на зміни на краще розпочав новий рік трудовий колектив Крюківського вагонобудівного заводу. Вагонобудівники очікують збільшення кількості замовлень, розширення номенклатури продукції. Так, перед колективом стоїть завдання протягом січня-лютого виконати замовлення на виготовлення сотні вагонів-зерновозів. Щоб впоратися вчасно і якісно, трудівники півскатно-візкового цеху зробили ревізію оснащення та обладнання, постійно контролюють його технічний стан, а зварники, […]
Мудрість старших, турбота про менших
“Сьогодні потрібно працювати, щоб мати тверду впевненість у завтрашньому дні”, – переконаний депутат обласної ради Фахраддін Мухтаров. У повсякденному житті й роботі він – людина відкрита. Керується одвічними людськими цінностями, фундаментом яких є родина, повага до мудрості старших, турбота про наймолодших.
Коли трапляється нагода, завжди знайде час і можливість вислухати, поговорити, поділитися власним професійним і життєвим […]
Феномен Назарія Яремчука
Минулої осені народному артисту України Назарію Яремчуку виповнилося б 65 років. Що таке 65 років людського життя? Це вершина активного періоду діяльності. На жаль, Назарія не стало у 44. Мені особисто досі важко збагнути, що немає з нами мого друга, чудової людини, талановитого співака, якого любили всі без винятку. Проте пам’ять про Назарія Яремчука жива. […]
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я” ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
Легалізація зарплат і запобігання надзвичайним подіям
За минулий рік на території області сталося десять масштабних надзвичайних ситуацій: пожежі, харчові отруєння, ДТП із загибеллю людей, стихія з градом, випадки африканської чуми свиней. Надзвичайних подій виникло більше трьох тисяч, із них понад тисячу – дорожньо-транспортні пригоди. Саме на дорогах найбільше гинуть мешканці області. Торішні втрати в автоаваріях – 153 людини (у 2015 році […]
Лікування коштом міського бюджету
Із такою ініціативою виступила міська влада Кременчука щодо лікування дітей протягом першого дня їх перебування на стаціонарному лікуванні за бюджетні кошти. Як повідомляє прес-служба Кременчуцької міської ради, на ці цілі, в тому числі на оплату медикаментів і перев’язувальних матеріалів, у вільному залишку міського бюджету передбачено понад 1 млн гривень.
На черговому засіданні сесії міської ради, що […]
Наведемо лад у домі?
В облдержадміністрації працюють над реалізацією Субрегіональної стратегії поводження з твердими побутовими відходами Полтавського субрегіону. Загалом було обстежено 6 ділянок для будівництва відповідного полігона. Попередньо визначено земельну ділянку на автотрасі Полтава – Машівка. Також розглянуто форми Договору про співробітництво територіальних громад у створенні спільного комунального підприємства.
У рамках стратегії передбачена поетапна реалізація субпроекту. Спочатку планується облаштування полігонів […]
Фонд матеріальної допомоги
Депутати Полтавської міськради розглянуть та затвердять Порядок надання матеріальної допомоги із фонду депутата малозабезпеченим громадянам і тим, хто перебуває у скрутному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших складних обставин. Фінансування відбувається за рахунок коштів міського бюджету. Обсяг адресної матеріальної допомоги одному заявнику одним депутатом протягом бюджетного року не може перевищувати 1000, […]
Комірне сплачують не всі
Полтавці почали менше розраховуватися за отримані комунальні послуги. Так, рівень розрахунків за теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із початку нинішнього опалювального сезону становить трохи більше 50 відсотків. Керівництво ПОКВПТГ “Полтаватеплоенерго” постало перед дилемою: закуповувати природний газ чи виплачувати зарплату своїм працівникам. І це – в розпал зими! У зверненні до обласної влади прохання – профінансувати теплове […]
Реєстрація на ЗНО-2017
6 лютого в Україні стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року. Зареєструватися на ЗНО-2017 може особа, яка вже має повну загальну середню освіту або здобуде її у поточному навчальному році.
Подання реєстраційних документів триватиме з 6 лютого до 17 березня на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua).
До початку реєстрації необхідно: підготувати копію документа, що […]
ПАТ “АвтоКрАЗ”: злагоджено, результативно, у співпраці з Урядом
2016 рік став ще одним роком серйозної перевірки підприємств групи “КрАЗ” на чолі з Кременчуцьким автозаводом на міцність. Група витримала її гідно. Головним підсумком 2016 року ПАТ “АвтоКрАЗ” вважає збереження стійких позицій, робочих місць, трудового колективу, а також виконання соціальних зобов’язань.
Перевірку на міцність пройшли гідно
Однією з визначальних подій минулого року стало отримання сертифіката системи менеджменту […]
Святитель Іларіон, єпископ Полтавський і Переяславський
У церковному календарі ім’я святителя Іларіона (Юшенова), єпископа Полтавського і Переяславського, з’явилося відносно недавно: прославлення його в лиці місцевошанованих святих відбулося 12 травня 2015 року в Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі. 31 січня виповнюється 113 років від дня його преставлення.
Іван Євфимович Юшенов народився 22 лютого 1824 року в Смоленській губернії в родині священика. Навчався у Вяземському духовному […]
Український православний календар
Лютий
1 Ср Прп. Макарія Великого, Єгипетського. Прп. Макарія Александрійського. Свт. Марка, архієп. Ефеського.
2 Чт Прп. Євфимія Великого. Мчч. Інни, Пінни і Римми. Прп. Євфимія схимника, Печерського.
3 Пт Прп. Максима спов. Прп. Максима Грека. Ктиторської та іменованої “Відрада”, або “Втіха”, Ватопедських ікон Божої Матері.
4 Сб Ап. від 70-ти Тимофія. Прмч. Анастасія Персянина.
5 Неділя про митаря і […]
Микола Гоголь: магія неосяжної таємниці
“У світах Миколи Гоголя” – так називається виставка робіт заслуженого діяча мистецтв України Володимира Дерябіна, що триває у Національному музеї-заповіднику
М. В. Гоголя. Понад тридцять років тому, працюючи над експозицією розділу народного мистецтва в щойно створеному гоголівському заповіднику, художник гостро відчув дивовижне явище: образ великого письменника з’являється на його батьківщині скрізь і вражає своєю реальністю. Володимир […]