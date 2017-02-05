Ігри Героїв У Полтаві вперше відбулися показові виступи з кросфіту “Сила нації” серед бійців і ветеранів АТО. У змаганнях взяли участь важко поранені під час бойових дій на сході України військові, які пережили ампутацію кінцівок або змушені пересуватися в інвалідному візку, йдеться у повідомленні ОКІА “Новини Полтавщини”. Подібні заходи вже пройшли у Києві, Харкові та Маріуполі.

До Полтави […]

Його місія – рятувати поранених Котелевець Олег Животовський на службу за контрактом до Збройних сил України вступив у березні 2016 року. Після нетривалої підготовки на базі навчального центру “Десна” вже наприкінці квітня у складі медичної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади був направлений у зону АТО. І відразу туди, де майже не стихають бої, – під Авдіївку Донецької області.

37-річний Олег Животовський […]

Крюківські вагонобудівники нарощують виробництво З надією на зміни на краще розпочав новий рік трудовий колектив Крюківського вагонобудівного заводу. Вагонобудівники очікують збільшення кількості замовлень, розширення номенклатури продукції. Так, перед колективом стоїть завдання протягом січня-лютого виконати замовлення на виготовлення сотні вагонів-зерновозів. Щоб впоратися вчасно і якісно, трудівники півскатно-візкового цеху зробили ревізію оснащення та обладнання, постійно контролюють його технічний стан, а зварники, […]

Мудрість старших, турбота про менших “Сьогодні потрібно працювати, щоб мати тверду впевненість у завтрашньому дні”, – переконаний депутат обласної ради Фахраддін Мухтаров. У повсякденному житті й роботі він – людина відкрита. Керується одвічними людськими цінностями, фундаментом яких є родина, повага до мудрості старших, турбота про наймолодших.

Коли трапляється нагода, завжди знайде час і можливість вислухати, поговорити, поділитися власним професійним і життєвим […]