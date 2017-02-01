Крюківські вагонобудівники нарощують виробництво З надією на зміни на краще розпочав новий рік трудовий колектив Крюківського вагонобудівного заводу. Вагонобудівники очікують збільшення кількості замовлень, розширення номенклатури продукції. Так, перед колективом стоїть завдання протягом січня-лютого виконати замовлення на виготовлення сотні вагонів-зерновозів. Щоб впоратися вчасно і якісно, трудівники півскатно-візкового цеху зробили ревізію оснащення та обладнання, постійно контролюють його технічний стан, а зварники, […]

Мудрість старших, турбота про менших “Сьогодні потрібно працювати, щоб мати тверду впевненість у завтрашньому дні”, – переконаний депутат обласної ради Фахраддін Мухтаров. У повсякденному житті й роботі він – людина відкрита. Керується одвічними людськими цінностями, фундаментом яких є родина, повага до мудрості старших, турбота про наймолодших.

Коли трапляється нагода, завжди знайде час і можливість вислухати, поговорити, поділитися власним професійним і життєвим […]

Феномен Назарія Яремчука Минулої осені народному артисту України Назарію Яремчуку виповнилося б 65 років. Що таке 65 років людського життя? Це вершина активного періоду діяльності. На жаль, Назарія не стало у 44. Мені особисто досі важко збагнути, що немає з нами мого друга, чудової людини, талановитого співака, якого любили всі без винятку. Проте пам’ять про Назарія Яремчука жива. […]

Мужність на фронті, мужність на татамі У Кременчуці пройшов відкритий чемпіонат області з боротьби дзюдо, який став відбірковим перед чемпіонатом України. Змагання з нагоди Дня Злуки пройшли під егідою обласного управління сім’ї, молоді та спорту, а також Координаційної ради ГО учасників АТО Полтавщини, яку представляла Всеукраїнська спілка ветеранів “Братерство батальйону “Фенікс”.

…4 лютого 2015 року в бою під

с. Широкине поблизу Маріуполя загинув […]